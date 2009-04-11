BBP geçici başkanını seçti

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK), "geçici genel başkanlık" görevine, kurultay yapılıncaya kadar Genel Sekreter Yalçın Topçu'yu seçti.





Parti genel merkezindeki MKYK toplantısında alınan kararlarla ilgili Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç açıklamalarda bulundu.



Toplantıda parti tüzüğünün 15. maddesi gereğince büyük kurultay yapılıncaya kadar oy birliğiyle Genel Sekreter Yalçın Topçu'nun genel başkanlığa getirildiğini bildiren Tunç, büyük kurultayın 45 gün içinde toplanacağını söyledi.



"Kararın partiye, camialarına, Türk milletine ve İslam dünyasına hayırlara vesile olmasını" dileyen Tunç, Topçu'nun yanında kenetlendiklerini, kendisine başarı dilediklerini kaydetti.



Üzeyir Tunç, bir soru üzerine, MKYK'nın kurultayın tarihiyle ilgili olarak başkanlık divanına yetki verdiğini, kurultayın 45 gün içinde toplanacağını söyledi.



"Geçici genel başkanlık" görevine getirilen Yalçın Topçu da "ebedi siyasi liderleri" Muhsin Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.



MKYK üyelerinin ittifakla kendini genel başkanlığa getirdiklerini ifade eden Topçu, 45 gün içinde toplanacak kurultaya kadar ilgili kurullarla birlikte yakın çalışma içinde olacaklarını söyledi. 45 gün sununda "toplumun, camianın ve hareketin kabul edeceği bir genel başkan adayıyla" kurultaya gideceklerini belirten Topçu, şöyle konuştu:



"Hareketimizin mensupları, genel başkanımızın şahadetiyle oluşan Alevisi, Kürdü, Türkmeni, Çerkezi, Lazı, Doğulusu, Batılısı, Kuzeylisi, Güneylisi... Anadolu coğrafyasında kim varsa ay yıldızlı bayrağımızın altında kim bu devlete ve millete bağlı yaşıyorsa, bu birlikteliğin oluşması için elden gelen her şeyi yapacaktır. Genel başkanımızın şahadetinde oluşan mescit ile meyhanenin, Alevi ile Sunni’nin, Kürt ile Türkmen’in velhasıl herkesin hep beraber sayın genel başkanımızın şahsında birlik, beraberlik, sevgi, barış, huzur yumağı haline gelmesini unutmayacağız, unutturmayacağız. Bunu yarınlara hep beraber taşıyacağız. BBP olarak bunu hayatımızın sonuna kadar siyasetimizin süresi içerisinde vazgeçilmez bir ilke olarak kabul edeceğiz. Hepimiz bu uğurda çalışacağız. İnşallah önümüzdeki günler hareketimize, camiamıza, büyüt Türk milletine, İslam coğrafyasına ve dünyadaki bütün insanlara barış huzur esenlik getirmesi noktasında tecelli eder."



Türk milletinin birlik ve beraberliği, milletin bölgesinde müreffeh dünyada lider hale getirilmesi için gayretlerinin süreceğini anlatan Topçu, bu çerçevede davranıp, hareket edeceklerini söyledi.



Topçu, "Önümüzdeki kurultayla alakalı da bugün itibariyle çalışmalarımıza başlayacağız. Kurultayımız inşallah camiamıza, milletimize ve şahadete ulaşan genel başkanımızın misyonunu ve şahsına layık bir kurultay olacaktır" dedi.



