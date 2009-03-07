BBP, Diyarbakır’da neden aday göstermedi?

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da neden aday çıkarmadıklarını anlattı.





Konvoy eşliğinde ilçede tur atarak vatandaşları selamlayan Yazıcıoğlu, Şarkışla Emtia Pazarı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Anadolu insanının makus talihini değiştirmek istediklerini söyledi.



9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in, "Lider bağımsız seçilir. Liderin bir yeri vardır, ne zaman oradan aday olsa oradan seçilir. Bakın Muhsin Yazıcıoğlu'na, Sivas'tan bağımsız aday oldu, milletvekili seçildi" ifadelerini kullandığını kaydeden Yazıcıoğlu, "Lider bağımsız da seçilir, bağlantısız da" diye konuştu.



PKK’nın ekmeğine yağ sürmemek için



Türkiye'nin her köşesinde seçime katıldıklarını, teşkilatları olmasına rağmen sadece Diyarbakır'da bilinçli olarak seçime katılmadıklarını belirten Muhsin Yazıcıoğlu, "Niye? İşte PKK'nın ekmeğine yağ sürülmesin diye" dedi.



İrili-ufaklı olmak üzere her yerde belediyeleri alacaklarına inandığını ifade eden Yazıcıoğlu, Sivas'ta da iddialı olduklarını belirterek, "İnşallah Sivas'ı da alacağız" diye konuştu.



Anadolu'da kazanacakları belediyeleri yıldızlaştıracaklarını ve bunu ülke geneline yayarak, iktidar olacaklarını savunan BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu, "Tabandan geldiğimiz için kimse bizi tavandan götüremez" görüşünü dile getirdi.



Temiz bir siyaset yaptığını ifade eden Muhsin Yazıcıoğlu, Yolsuzlukla Mücadele Derneğinin yılın "Temiz El", Güneydoğu Anadolu GAP Gazeteciler Birliğinin "Temiz Siyasetçi" ve Büyük Anadolu Birliği Derneğinin "Siyasetçi"si ödüllerine layık görüldüğünü belirterek, şunları söyledi:



"Bunları hiç duydunuz mu? Duyamıyorsunuz, hiç göstermiyorlar. Yılın Temiz El ödülünü aldım, Yılın Temiz Siyasetçisi ödülünü aldım. Yılın Siyasetçisi ödülünü aldım. Şimdi sıra sandıktan ödül almaktır. İnşallah sandıktan bu ödülü alıp çıkacağız."



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının yaptığı yardımlara da değinen Yazıcıoğlu, vatandaşlardan yardımları almalarını istedi. Halkın alışveriş yaparken devlete KDV ve benzeri vergiler ödediğini belirten Yazıcıoğlu, "Çünkü onlar sizin hakkınız" dedi.



Muhsin Yazıcıoğlu, AK Parti ve CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkan adaylarının tartışmaları ile ilgili olarak, gösterilen dosyalarda gerçekten suç varsa, suçlunun cezalandırılmasını, yoksa suçlayanın cezalandırılmasını istedi.



"Şeffaf Süreç" ve "Büyük Aile" projeleri hakkında da bilgi veren Yazıcıoğlu, bu proje kapsamında mahallelere konulacak video kameralarla halkın kararları, alınma aşamasından, ihalelerin nasıl yapıldığına dair tüm süreçlerde izleyebileceğini, yerel yönetimlerde belediyelerin adeta "BBG Evi" gibi olacağını söyledi.



Partisinin Şarkışla belediye başkan adayı Kasım Gültekin ve diğer adaylar için destek isteyen Yazıcıoğlu, mitingin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Yazıcıoğlu, bir soru üzerine, Diyarbakır'daki hassasiyetleri düşünerek aday göstermediklerini belirtti. Bu kentte herhangi bir partiyi destekleyip desteklemedikleri yönündeki soruya da Yazıcıoğlu, işaret ettikleri bir parti olmadığını ifade etti.



Şarkışla'da partisinin seçim bürosu açılışını yapan Yazıcıoğlu, Cemel, Gürçayır ve Kızılkışla beldelerindeki parti teşkilatlarını da ziyaret etti.





