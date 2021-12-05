BBP’den ayrılanlar yeni parti kuruyor

Geçmişte Büyük Birlik Partisi’nde görev alan isimlerin kurduğu Milli Yol Partisi, 8 Aralık Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı’na parti kuruluş evraklarını teslim edecek.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, - Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) içerisinde yıllardır görev alan çok sayıda ismin öncülüğünde Milli Yol Partisi kuruluyor. Ankara’da yaptıkları açıklamayla manifesto yayınlayan Milli Yol Partisi’nin 199 kurucu üyesi bulunuyor. Türkiye’nin farklı illerinde son altı aydır yaptıkları görüşmelerin ardından partinin program ve tüzüğüne son halini veren Milli Yol Partisi, 8 Aralık Çarşamba günü İçişleri Bakanlığı’na partinin kuruluşu için gerekli evrakları teslim edecek.

BBP’nin eski liderleri arasında yer alan Muhsin Yazıcıoğlu’yla birlikte uzun yıllar siyaset yapan, BBP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmesinin ardından ‘Milli Yol Hareketi’ni başlatan Remzi Çayır’ın Milli Yol Partisi’nin genel başkanı olması bekleniyor.