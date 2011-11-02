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Politika

BBP büyük kongreye hazırlanıyor ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 13:30

-BBP büyük kongreye hazırlanıyor ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Büyük Birlik Partisi (BBP), yerel seçimlere yeni bir vizyon ve yeni bir kadro ile girmek için aralık ayında büyük kongresini yapacak. 12 Haziran seçimlerinin ardından genel başkan Yalçın Topçu'nun istifası ile boşalan genel başkanlık koltuğuna seçilen Mustafa Destici, ilk olarak partisini Gazi Mahallesi'ne taşıdı. Yerel seçimlere yeni bir vizyon ve yeni bir kadro ile girmek isteyen Destici, büyük kongre çalışmalarını başlattı. Bir ay içerisinde Sivas, İzmir, Adana ve Ankara gibi büyük illerin kongrelerini gerçekleştiren BBP, 30 Ekim'de de 4 ilde birden kongre yaptı. BBP Genel Başkanı Destici, genel seçimin ardından parti olarak belirledikleri eksikliklerini gidermeye yönelik yeniden yapılanma sürecine girdiklerini söyledi. Tüm zorluklara rağmen vatandaşın kendilerine teveccüh gösterdiğini ifade eden Destici, seçimin ardından çeşitli toplantılar yaptıklarını ve seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Kongre sürecine girdiklerini de anlatan Destici, şunları kaydetti: ''Bir ay içerisinde 12 ilde kongrelerimizi gerçekleştirdik. Kasım ayı içerisinde de 30 ilimizde kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Büyük Kongre öncesi 81 ilde ve ilçelerin tümünde kongrelerimizi bitirmiş olacağız. Allah'ın izniyle aralık ayı içerisinde de büyük kongremizi yapmış olacağız. Oluşacak yeni kadro ve yeni vizyonla yerel seçimlere gireceğiz.''

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