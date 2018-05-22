BBP, AKP ittifakından pişman: Satışa geldik

AKP ve MHP’nin oluşturduğu “Cumhur İttifakı”na, AKP listelerinden dahil olan Büyük Birlik Partisi (BBP)’de huzursuzluk hakim olduğu belirtildi. Listede “seçilebilir” yere sadece parti lideri Mustafa Destici’nin konulması partide tepkilere neden oldu. Rahatsızlığı doğrulayan ve ismini paylaşmayan bir genel merkez yöneticisi, "Saadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik" dedi.

Partililerin Destici dışındaki BBP’li adayların, AKP listelerinde “seçilebilir yerden” gösterilmediği görüşünde olduğu ifade edildi.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’ün haberine göre; Parti Başkanlık Divanı bugün olağanüstü toplanıp adaylıklardan çekilmeyi tartışacak. Divan’da; AKP’ye, BBP adaylarının sıralarının değiştirilmesinin teklif edileceği kabul görmemesi halinde de adaylıkların geri çekilmesinin masaya yatırılacağı öğrenildi.

“Satışa geldik"

Rahatsızlığı doğrulayan bir genel merkez yönetici Sözcü’ye yaptığı açıklamada “Sıralamanın düzeltilmesi talebi çok yüksek, mevcut listeyi kabullenen yok. Tabanda büyük infial var. Yönetime kırgınlık ve kızgınlık hakim. Saadet Partisi kadar olamadık. Hemen teslim olduk. Bir tek başkan (Destici) kesin seçilecek yerde. Oyuna, satışa geldik” diye konuştu.

Aynı yetkili, AKP ile yapılan ittifak görüşmelerinde tek yetkili olarak Mustafa Destici’yi görevlendirdiklerini hatırlatarak “Hata yapmışız” yorumunda bulundu.