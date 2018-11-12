BBP: Adaylar merkez yoklamasıyla belirlenecek

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi\'nce (BBP) 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçime girecek adayların, merkez yoklaması yöntemiyle belirleneceği açıklandı.

BBP\'den yapılan yazılı açıklamada, hafta sonu gerçekleştirilen Genişletilmiş Divan Toplantısı\'nda yerel seçimlerle ilgili çeşitli kararlar alındığı belirtildi. Açıklamaya göre, 31 Mart 2019\'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri\'nde tüm adayların merkez yoklaması yöntemiyle belirleneceği belirtildi. Ayrıca belediye başkanlığı müracaatlarının 19 Kasım\'da başlayacağı ve 21 Aralık\'ta sona ereceği kaydedilerek, il genel meclis ve belediye meclisi üyelik başvurularının 11 Ocak\'a kadar devam edeceği bildirildi. Başvuru ücretleri ise şöyle açıklandı:

\'Büyükşehir belediye başkanlığı başvurusu için 3 bin TL, il belediye başkanlıkları için 2 bin TL, nüfusu 50 bin üzerinde olan ilçeler için 2 bin TL, nüfusu elli bin altında olan ilçeler için bin TL, belde belediye başkanlıkları için 500 TL, büyükşehir belediye meclis üyeliği adaylığı için bin TL ve diğer ilçe encümenlikleri için 500 TL\'

Öte yandan müracaatların Genel Merkez veya aday adayı olunan il ve ilçe teşkilatlarına yapılacağı belirtildi.