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Politika

BBP 8. Olağan Kurultayı ANKARA (A.A) 

29 Ocak 2012 15:35

-BBP 8. Olağan Kurultayı ANKARA (A.A) - 29.01.2012 - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, ''Büyük Birlik Partisi, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşama iradesinin kurumsallaşmış şeklidir'' dedi. Atatürk Kapalı Spor Salonu'ndaki 8. Olağan Kurultayda konuşan Destici, başta kurucu genel başkanları Muhsin Yazıcıoğlu ile tüm şehitlere rahmet dilediğini belirtti. Yazıcıoğlu ile çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Destici, Büyük Birlik hareketinin rotasından sapmadan yoluna devam ettiğini söyledi. Destici, ''Büyük Birlik Partisi, farklılıklarımıza rağmen barış içinde bir arada yaşama iradesinin kurumsallaşmış şeklidir'' diyerek ''Bugün resmi din, resmi tarih, resmi ideolojinin uykusundan, derin uykularımızdan uyanıyoruz. Bugün buradan bir seferberlik ilan ediyorum, adalet, barış, hürriyet için, haksızlıklara, zulme, sömürüye, cahilliğe, tefrikaya, fakirliğe, ahlaksızlığa, korkaklığa karşı seferberlik ilan ediyorum'' dedi. Terörle mücadeleden anayasa çalışmalarına, atanamayan öğretmenlerden, bedelli askerliğe, Dink cinayetinden ekonomiye kadar birçok konuda eleştirilerini dile getiren Destici, Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasının Meclis Araştırma Komisyonu ile kapatılıp gitmesine engel olduklarını, ilk defa bir konuda TBMM'de iki kere araştırma komisyonu kurulduğunu anlattı. Destici, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ve konunun aydınlatılması konusunda destek veren herkese teşekkür etti. Destici'nin konuşmasını eşi Şükriye Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu ile ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu da izledi.  Kurultaya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Salih Kapusuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya, MHP Genel Başkan Yardımcısı Reşat Doğru, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve davetliler de katılıyor. TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç başta olmak üzere birçok bakan ile Gülefer Yazıcıoğlu da kongreye ''tebrik'' mesajı gönderdi.

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