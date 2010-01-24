BBG evinde facebook deneyi

T24- Fransa'nın güneyinde “Biri Bizi Gözetliyor” evine kapatılacak 5 gazeteci, medyanın geleceğine ışık tutacak bir deneye imza atacak.





Gazeteciler, dış dünyayı yalnızca Facebook, Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri ve bloglar üzerinden takip edecek. Televizyon ve radyoyu takip etmeleri, gazete okumaları ve internette gezinti yapmaları yasak olan gazeteciler, ağırlıklı olarak Facebook üzerinden elde edecekleri bilgilerle haberlerini yazacak.







Medyada devrim mi yaşanıyor?



Fransızca kamu yayını yapan kuruluşları bir araya getiren RFP tarafından organize edilen deney, son dönemde milyonlarca kişi tarafından haber kaynağı olarak da kullanılmaya başlanan Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım sitelerinin güvenilirliğini mercek altına almayı amaçlıyor.



Özellikle İran'da geçtiğimiz yıl yaşanan muhalif gösterilerde tüm dünya gelişmeleri Facebook ve Twitter kaynaklı olarak izlemiş, olay medyada bir devrim olarak yorumlanmıştı. Haiti'de bu ay yaşanan deprem sonrasında da Twitter en önemli iletişim aracı ve haber kaynağı haline gelmişti.





Yaklaşık 400 milyon kullanıcısı olan Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri kaynaklı haberlerin güvenilirliği ve bunların geleneksel medyanın yerini alıp alamayacakları merak konusu.





Doğru ve yanlışı ayırt etmek



Birçok haberin ilk kez yayıldığı Facebook ve Twitter'da çoğu zaman uydurma haberler de kısa sürede milyonlara ulaşabiliyor. Haiti depremi sonrasında yardımların koordine edilmesinde önemli rol oynayan sosyal paylaşım siteleri, çeşitli söylentilerle de sorunlara yol açtılar. Bu söylentilerden biri de, Amerikan havayolu şirketlerinin doktor ve hemşireleri ücretsiz olarak Haiti'ye taşımakta olduğu şeklinde asılsız bir haberdi.



Geleneksel medya organları, Facebook ve Twitter kaynaklı haberleri, haberin kaynaklarını telefonla arayarak, haber ajanslarını kontrol ederek ya da bu haberleri bölgedeki muhabirlerine sorarak doğrulamaya çalışıyor.



Fransa'daki BBG deneyine katılacak gazetecilerden biri olan Nureddin Zidane, bugüne kadar Facebook ve Twitter'ı sıklıkla ancak farklı amaçlarla kullandığını anlatıyor. Zidane, “Facebook'u arkadaşlarımla haberleşmek için kullanıyorum. Twitter'ı ise daha çok bir alarm sistemi gibi kullanıyorum. Twitter konusunda dikkatli olmak gerek” diyor.



Twitter gazeteciler için giderek büyük bir önem taşıyor. Bu ay içerisinde vefat eden Fransız siyasetçi Philippe Seguin'in ölüm haberi ilk olarak Twitter'da duyurulmuştu. Fransız posta hizmetlerinde tüm bilgisayarların çöktüğü haberi de twitter'da yayılmış, ancak kısa süre sonra bu haberin asılsız olduğu ortaya çıkmıştı.





Facebook hakkında mitler ve gerçekler



BBG deneyine katılacak olan Fransa, Belçika ve İsviçre'den gazetecileri oldukça zor bir görev bekliyor. Kendilerine verilen konularda haberleri yalnızca sosyal paylaşım siteleri ve bloglardan derleyecek olan gazeteciler, ilk elden kaynaklara ulaşmaya, doğruyu yanlıştan ayırt etmeye çaba gösterecek. Haberlerini düzenli olarak radyolara geçecek olan gazeteciler, ayrıca deneyimlerini bloglarında paylaşacak.



Deneye destek veren Fransız yayın kuruluşlarından France Inter'in editörü Helene Jouan, bu çalışmayla Facebook ve Twitter hakkındaki mitler ve gerçekleri ortayı çıkarmak istediklerine işaret etti. Jouan, “Bilginin çok farklı kaynakları olabileceğini ve bunların her birinin güvenilirliğini göstermek istiyoruz” şeklinde konuştu