B.B.Erzurumspor- Adana Demirspor:2- 0

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)
STAD: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Seyfettin Ünal (x), Vural Gül (xx)
B.B.ERZURUMSPOR: Hakan (xxx)- Jasmın (xxx), Mert Nobre (xx) (Dk 79 Hamza xx) Tolga (xx), Gökhan (xx) Burhan (x), (DK 71 Murat x),Hakan Arslan (xxx), (Dk 90+3 Acka x), Taylan (xx), Lokman (xx),Jasmın Scuk (xxx), Erhan (xx).
ADANA DEMIRSPOR: İsmail (x)-Yiğitcan (xx), Lalawele (xx) (Dk 58 Yiğit x), Issoumaıla (xxx), Yaovı (x), Robert (xx), Abdulkadir (xx), Butahun (x), Erhan (x), Savaş (x) (Dk 73 Umut x), Atabey (x).
SARI KARTLAR: Jasmin Scuk, Hakan (B.B. ERZURUMSPOR) Issoumaıla, Batuhan, Lalawele
GOL: Dk 41 Gökhan Karadeniz (pen), Dk 90 Hamza (pen)
İlk yarım saatlik bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk tehlikeli atağı 24’ncü dakikada ev sahibi takımdan geldi. Bu dakikada gelişen sol kanattan Hakan’ın ortasında müsait pozisyondaki Nobre’den önce savunma oyuncuları dokundu. Ceza yayı üzerinde topu önünde bulan Jasmin Scuk’un sert şutu az farkla auta gitti.
36\'ıncı dakikada Sağ kanattan Gökhan Karadeniz’in kullandığı köşe vuruşunu kaleci İsmail kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Arka direkte topu önünde bulan Burhan’ın şutunu Yoavi çizgiden çıkardı…
41\'inci dakikada Erhan Çelenk’in yerden sert şutunu kaleci İsmail kurtardı. Dönen topu savunma kornere çeldi. Korneri paslaşarak kullanan Mavi Beyazlılar da Taylan’ın ortasında top Erhan’ın eline çarptı. Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, atışı kullanan Gökhan Karadeniz, topla kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0
47\'inci dakikada Gökhan Karadeniz’in ara pasında topla buluşan Burhan Eşer, vurmakta gecikince takımını mutlak bir golden etti…
59\'uncü dakikada Gökhan Karadeniz’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kimsenin dokunamadığı top direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı…
65\'inci dakikada Konuk ekip tehlikeli geldi. Hakan Arslan’ın atağa çıkarken kaptırdığı topla atağa kalkan Adana Demirspor’da Abdulkadir’in nefis şutunu kaleci Hakan aynı güzellikte kornere çeldi…
90\'ıncı dakikada Yaovi’nin Hamza’yı düşürmesi nedeniyle kazanılan penaltıyı Hamza gole çevirdi ve maçın skorunu belirledi: 2-0.
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