BBC'nin 'efsane' programına ırkçılık suçlaması

İngiliz BBC televizyonunda 1977’den beri yayımlanan kült araba programı Top Gear’ın sunucuların başı ırkçılık iddialarıyla dertte.



Programda ırkçılık yapıldığı yönünde gelen tepkiler üzerine kanalın müdür Danny Cohen, program hakkında kurum içi bir soruşturma başlatılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında sunuculardan Jeremy Clarkson, Richard Hammond, James May ve serinin prodüktörü Andy Wilman’ın sorgulandığı öne sürüldü.

Televizyon programının Burma’da çekilen bir bölümünde sunuculardan Jeremy Clarkson’ın Asyalılar için kullanılan ırkçı bir kelimeyi yerel halktan birini işaret ederek sarf etmesi tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine BBC, sunucunun kullandığı ırkçı ifadeyi sansürlemiş ve özür dilemişti.

Siyah renkli köpeyine Didier Drogba adını veren 54 yaşındaki sunucu, yayın arasında ırkçı bir şarkıyı mırıldanmış ve konu basına yansıyınca büyük tepki toplamıştı.

BBC, soruşturmayla ilgili soruları yanıtsız bıraktığı için programın ve sunucuların akıbetinin ne olacağı henüz bilinmiyor.