BBC'nin 100 Kadın sezonu: 2016'da neler var?

BBC 100 Kadın sezonu geri döndü. Hem de bu sefer her zamankinden daha büyük! Gelecek üç hafta boyunca 100 Kadın hikayeleriyle karşınızda olacağız. Ele alınacak konular arasında, toplumun kendisine çizdiği sınırları aşan kadınlar da var, dünyaca ünlü kadın liderler, müzisyenler, sporcuların yanı sıra, sesini daha az duyurabilen kadınlarla röportajlar da.

İşte 100 Kadın 2016'da sizlere ulaştıracağımız hikâyelerinden kısa bir seçme:

ABD'li Şarkıcı ve söz yazarı BBC'ye konuşacak. Keys, ABD'deki ırk gerilimleri, yeni seçilen başkan Donald Trump, erkek çocukları büyütmek ve artık makyaj yapmamayı seçmesi üzerine konuşacak.

Rio 2016'da Olimpiyat altını kazanan ABD'li jimnastikçi tüm zamanların en iyi jimnastikçisi olarak anılmanın nasıl bir his olduğunu anlatacak. Obama yönetimindeki ABD'de büyümenin nasıl bir deneyim olduğuna ve kavuştuğu şöhretin hayatını nasıl değiştirdiğine de değinecek.

Siz de BBC'nin 100 kadın sezonu boyunca yapılacak sosyal medya tartışmalarına etiketini kullanarak katılabilirsiniz.

Temmuz ayında genç bir ABD'li kadın üzerinde rüzgarda uçuşan elbisesi, kollarını kavuşturmuş biçimde polislerin karşısına dikilmişti. O fotoğrafın kahramanı tı.

Evans, protestolar ve direnmek hakkında BBC'ye konuşacak. Ieshia, BBC'nin toplum tarafından belirlenen kalıplara karşı çıkan kadınlar serisinde BBC'nin konuşacağı beş kadından birisi.

BBC'nin 100 Kadın sezonunda tartışmaya açacağı konu 'Feminizm tüm kadınları kapsar mı?' sorusu olacak.

Feminizmin, din, ırk, etnisite ve cinsel yönelim farketmeksizin tüm kadınlara hitap edip etmediği tartışılacak. Siz de tartışmalara #100Women etiketini kullanarak dahil olabilirsiniz.

BBC her yıl dünya çapında etki yaratmış ve ilham vermiş 100 kadını seçiyor. 100 Kadın sezonu boyunca belgeseller, röportajlar ve haberlerle bu kadınların hayatlarına, başarılarına ve karşılaştıkları zorluklara bakılıyor. Haberciliğin merkezine kadınlar oturtuluyor.

Cevap bekleyen sorular:

tanışın. 105 yaşındaki Saalumarada Thimmakka'yı ziyaret edeceğiz. Hindistan'ın kırsal bölgelerinde yüzlerce banyan ağacı dikip bakmış. Amacı hem doğaya bir katkıda bulunmak, hem de çocuğu olmadığı için toplum tarafından dışlanmasına karşı bir tavır koymak.

100 Kadın sezonunu sorusuyla bitireceğiz. Wikipedia dünyanın en popüler yedinci internet sitesi. Ancak Wikipedia editörlerinin sadece %15'i kadın. Ayrıca önemli kişi profillerinin de %15'inden azı kadınlara ait.

Wikipedia ile ortak bir etkinlik düzenleyerek 12 saatlik bir edit-a-tlon (edit etme maratonu) gerçekleştireceğiz. Bir ayağı da Türkiye'de gerçekleşecek olan etkinlikte, kadın editörler Wikipedia ya da Vikipedi'deki kadın profillerini yazacaklar.

8 Aralık'taki etkinliğe sizin de katılımınızı bekliyoruz. #100womenwiki etiketini kullanarak tartışmalara katılabilir ve 'Nasıl Wikipedia etitörü olunur?' sorusuna yanıtlar bulabilirsiniz.