T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BBC'nin 100 Kadın Festivali Meksika'da

BBC'nin 21 Kasım'da başlayan 100 Kadın sezonunun ilk festivali Meksika'da düzenlendi. Mexico City'deki festivale binlerce kişi katıldı

26 Kasım 2016 00:42

BBC'nin 21 Kasım'da başlayan 100 Kadın sezonunun ilk festivali Meksika'da düzenlendi. Mexico City'deki festivale binlerce kişi katıldı.

Festivalde, müzik grupları sahne aldı, kadınların yarıştığı spor etkinlikleri düzenlendi.

Ayrıca açık oturumlarla münzalarar düzenlendi.

Festivalin en genç performans sanatçısı 13 yaşındaki Angela Aguilar mariachi grubuyla sahneye çıktı.

Genç sanatçı, müzik endüstrisinin erkekle tarafından domine edildiğini belirtip, "Umarım bu değişir. Bir kadın olarak kimse bana ayrımcılık yapmadı ama bu sorunun var olduğunu biliyorum. Bunuı değiştirmek istiyorum" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BBCKasımKadınMeksikaMexico CityAngela AguilarBirBunuı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24