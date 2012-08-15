BBC'den New York Times'a transfer

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın sahip şirketi, BBC'nin genel müdürlüğünden Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'ndan sonra ayrılacağını geçen sene açıklayan Genel Müdür Mark Thomson'ın gazetenin başına getirileceğini açıkladı.

Mark Thompson, BBC'nin Genel Müdürü olmadan önce iki sene boyunca İngiltere'nin karasal yayın yapan özel Channel 4 televizyonunu yönetmişti.

Thomson BBC'ye 1979 yılında stajyer yapımcı olarak girdikten sonra, televizyonun önde gelen haber programlarında çalıştı.

ABD'de yapılan yorumlarda İngiltere'de kraliyet kararıyla kurulan ve reklam gelirsiz yurtiçi yayın yapan BBC'den, mali açıdan hisse senedi mantığıyla çalışan New York Times'a geçiş yapan Thomson'ın zorlanabileceği de ifade ediliyor.

Thompson, BBC'nin ticari kolu olan Worldwide'ın yönetimini de mart ayında üstlenmişti.

New York Times, internet ortamında 10 milyonun üzerinde kişiye ulaşıyor; kağıt baskısının sayısında ise azaltmaya gitti.

Gazete, gelişen dijital çağda yayımcılığın geleceğini elektronik ortamda gören önde gelen gazeteler arasında bulunuyor.

Thomson BBC'nin başına 2004 yılında gelmeden önce televizyon bölümünün başkanlığını yapmıştı.

Thomson'ı BBC'nin genel müdürlüğüne taşıyan gelişme kısmen Irak savaşı ile bağlantılı oldu.

BBC'nin önde gelen sabah radyo haberleri kuşak programı Today'de çıkan bir haberde, hükümetin Irak'ta savaşa girmek için elindeki istihbarat bilgilerini "köpürttüğü" söylenmişti.

Başlayan tartışmalar haberi yapan savunma muhabirinin kuruluştan ayrılmasını ve ardı sıra eski genel müdür Greg Dyke'ın da istifa etmesine yol açmıştı.