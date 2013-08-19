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Dünya

BBC'den Filistin sansürü

İngiliz yayın kurumu BBC'nin, kemancı Nigel Kennedy'nin İsrail'i eleştiren sözlerini yayınlamayacağı bildirildi

19 Ağustos 2013 15:18

BBC 4'te 23 Ağustos'ta yayımlanacak müzik festivali çerçevesinde 8 Ağustos'ta Londra'daki Royal Albert Hall'da konser veren Kennedy, Afrika'da yıllarca uygulanan ırkçı ayrımcılık sistemi olan ve Afrika dilinde "ayrılık" anlamına gelen "apartheid" kelimesini İsrail için kullandı.
Kennedy, birlikte konser verdiği Filistinli sanatçıları sahneye çağırırken, "Bunu söylemek belki son derece klişe olacak ama bu konser, eşitliği sağlamanın ve apartheid'a son vermenin harika şeyler için fırsat yarattığını bir kez daha gösterdi" dedi.
BBC'nin "editoryal nedenlerden dolayı" İngiliz kemancının İsrail'i eleştiren sözlerini yayınlamayacağı bildirdi. 
Nigel Kennedy uzun yıllardır İsrail'de konser vermeyi reddediyor ve Filistin'i destekleyen görüşleriyle tanınıyor.

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