BBC'den beyin egzersizi: Zekanızı test edin

BBC'den beyin egzersizi. Zekanıı test, edin bilmeceyi çözmeye çalışın. Bir damla bile sütü ziyan etmeyin!
Bilmece:
Sütçünün elinde iki tane boş güğüm var. Bu güğümlerden biri 3 litre, diğeri de 5 litre süt alıyor.
Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçer?
Yanıt:
Sütçü ilk olarak 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker.
Daha sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve yine içindekileri 5 litrelik olana ağzına kadar dolacak şekilde boşaltır.
Böylece elindeki 3 litrelik güğümde 1 litre süt kalmış olur.