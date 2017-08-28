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Kültür-Sanat

BBC'den beyin egzersizi: Zekanızı test edin

Bir damla bile sütü ziyan etmeyin!

28 Ağustos 2017 16:56

BBC'den beyin egzersizi. Zekanıı test, edin bilmeceyi çözmeye çalışın. Bir damla bile sütü ziyan etmeyin!

Bilmece:

Sütçünün elinde iki tane boş güğüm var. Bu güğümlerden biri 3 litre, diğeri de 5 litre süt alıyor.

Sütçü, bir damla bile sütü dökmeden 1 litreyi nasıl ölçer?

Yanıt:

Sütçü ilk olarak 3 litrelik güğümü sütle doldurur ve bunu 5 litrelik güğüme döker.

Daha sonra 3 litrelik güğümü tekrar doldurur ve yine içindekileri 5 litrelik olana ağzına kadar dolacak şekilde boşaltır.

Böylece elindeki 3 litrelik güğümde 1 litre süt kalmış olur.

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