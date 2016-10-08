BBC'de yaklaşık 100 çalışanın vergi kaçırdığı iddia edildi

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'de çalışan yaklaşık 100 çalışanın eksik gelir beyanında bulunarak vergi kaçırdıkları ortaya çıktı.

Daily Mail gazetesinin bugün manşetinden yer verdiği habere göre, gelir vergilerinin tamamını ödemedikleri belirlenen yaklaşık 100 BBC çalışanı soruşturuluyor.



Gazete, BBC çalışanlarının vergi ödemede ihlalleriyle ilgili geriye dönük vergi cezasıyla karşı karşıya olduklarını belirtti. BBC'den yapılan açıklamada, ‘gelir vergisi ödemenin çalışanların kendi sorumluluğunda olduğu' vurgulandı.



