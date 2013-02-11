BBC çalışanları 18 Şubat'da 24 saatlik grev yapacak

İngiliz yayın kurumu BBC çalışanları gelecek hafta bir günlük iş bırakacak. BBC'deki en büyük sendika olan Ulusal Gazeteciler Birliği (NUJ), kurumda yapılan kesintiler ve işten çıkarma planları nedeniyle 18 Şubat'ta ülke genelinde 24 saat grev yapılacağını açıkladı.

BBC yönetimi ise grev kararından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. BBC'de yapılacak kesintiler sonucu 5 yıl içerisinde 2 binden fazla kişinin işini kaybetmesi ve işten çıkarmaların özellikle BBC'nin dünya servisi ile Asya'daki operasyonlarını etkilemesi öngörülüyor.

