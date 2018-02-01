BBC'de 'maaş eşitsizliği' tartışması devam ediyor, kadınlar tepkili

BBC’nin ödemeleri denetleyen komisyonu yayınladığı son raporda “BBC’de toplumsal cinsiyet temelli ödeme eşitsizliği konusunda herhangi bir delil olmadığı”na karar verdi. BBC’nin 170’ten fazla kadın çalışanı karara tepki gösterdi.

Independent gazetesinin haberine göre, denetleme raporunu hazırlayan muhasebe firması PricewaterhouseCoopers (PwC), BBC ödemelerinde “tepedeki erkek yıldızlardan oluşan küçük bir gruba çok fazla ödeme yapılması gibi üzerine gidilmesi gereken bazı kuraldışılıklar olduğunu, çünkü ağırlığın birtakım belli kişilere verildiği” sonucuna vardı.

Rapor, ücret farkında “toplumsal cinsiyet temelli yanlılıktan ziyade, son on yıldır BBC’deki mali kısıtlamanın yanı sıra açıklık ve netliğin olmamasından” dolayı ortaya çıkan problemleri sorumlu tuttu.

“BBC kadınlarının bu rapora hiçbir güveni yok”

Bianet'te yer alan habere göre, rapora karşı 170’ten fazla kadın sunucu ve yapımcı, kadınlara aynı işi yapan erkeklerden daha az ücret ödendiği, hastalık maaşı ya da annelik izni olmaksızın alt sözleşmeler içeren örnek olayları ortaya çıkardı.

BBC’nin bu denetimi kadınlara danışmadan yürüttüğünü söyleyen BBC kadın çalışanları “BBC kadınlarının bu rapora hiçbir güveni yok” açıklamasında bulundu.

BBC kadın çalışanları, yayınladıkları bildiride, raporun karara varırken sadece canlı yayın haber çalışanlarına baktığı ve yüksek maaş kazananları dışladığını söyleyerek her görevdeki kadın için “hızlı ve bir anlamı olan” bir değişim olması gerektiğini dile getirdi.

BBC kadın çalışanları ayrıca “PwC’nin eşit ücrete değindiği tek yer ‘eşit ücret riskinin değerlendirilmesi’ne tekabül ediyor” dedi.

“Raporda şeffaflık yok”

“Bu raporda hangi çalışanların neden eklendiğine dair herhangi bir şeffaflık yok. BBC kimi kiminle karşılaştıracağını ve hangi faktörlerle yaptığı ödeme eşitsizliklerini meşrulaştıracağını seçmiş durumda.

“Genel müdürün, eşitliğin BBC’nin savunduğu temel prensiplerin başında durduğuna dair bugünkü taahhütünü en kısa zamanda bekliyoruz. Ayrıca her görevdeki kadın için hızlı ve bir anlamı olan değişimi talep ediyoruz.”

Ne olmuştu?

BBC Temmuz ayında yıllık 150 bin sterlinden (yaklaşık 800 bin TL) fazla kazanan BBC çalışanlarının bir kısmının adı açıklanmıştı.

Listedeki çalışanların çoğunun erkek olduğunun anlaşılmasının ardından cinsiyet temelli maaş eşitsizliği tartışılmaya başlanmıştı.

Bugüne kadar BBC'deki cinsiyet temelli maaş eşitsizliği nedeniyle üç araştırma yapılmıştı:

Ekim ayında yayımlanan bir rapor BBC'de cinsiyetler arası maaş farkının yüzde 9,3 olduğunu ortaya koymuştu. İngiltere genelinde bu oran yüzde 18,1.

Aynı tarihte yayınlanan bir diğer raporda "sistemli olarak toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılık yapıldığına dair bir bulgu olmadığı" ifadeleri yer aldı.

Üçüncü araştırma ise PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından yapılan BBC'nin sunucular, editörler ve muhabirlere verdiği maaşları inceleyen araştırma.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, maaşlar arasındaki farkı 2020 yılına kadar kapatma sözü vermişti.

30 yıldır BBC çalışanı olan Carrie Gracie geçtiğimiz günlerde açık bir mektup yazmış ve "erkek meslektaşları ile arasındaki maaş eşitsizliğini" gerekçe göstererek pozisyonundan istifa etmişti.

Bunun üzerine yaşanan tartışmalarda, BBC’nin erkek sunucuları Nicky Campbell, Jeremy Vine, John Humphrys ve Huw Edwards maaşlarının azaltılmasını kabul etmişti.

BBC'deki maaş eşitsizliği üzerine hazırlanan denetleme raporunun bu hafta açıklanacağı belirtilmişti.