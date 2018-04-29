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BBC Türkçe

BBC Yönetim Kurulu Başkanı: İran hükümeti çalışanlarımızı rahatsız etmeyi bırakmalı

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Sir David Clementi, İran hükümetine BBC çalışanlarına rahatsızlık vermeyi sona erdirmesi çağrısı yaptı. İran'da bir mahkeme Ağustos'ta BBC Farsça Servisi çalışanlarının mal varlıklarını dondurmuştu.

29 Nisan 2018 20:30

BBC Yönetim Kurulu Başkanı Sir David Clementi, İran hükümetine BBC çalışanlarına rahatsızlık vermeyi sona erdirmesi çağrısı yaptı.

İngiltere'de televizyonculuk alanındaki faaliyetleri destekleyen bir eğitim vakfı olan Royal Television Society'de yaptığı konuşmada, son dönemde İran yargısının BBC Farsça Servisi çalışanları üzerindeki baskıyı artırmaya yönelik aldığı kararlardan endişe duyduğunu aktardı.

İran'ın başkenti Tahran'daki Evin Cezaevi'nde bulunan Shahid Moghadas Mahkemesi, Ağustos ayında, aralarında BBC Farsça Servisi'nin mevcut ve eski çalışanlarının da olduğu 152 gazetecinin mal varlıklarının dondurdu.

Mahkeme kararı uyarınca söz konusu kişiler mülk alıp satamayacak, para transferleri dahil herhangi bir mali işlem yapmaları da mümkün olmayacak.

BBC'nin edindiği bilgiye göre, mahkeme kararı 152 kişinin ailelerini de etkileyecek. Kararın, BBC'nin yanı sıra Farsça yayın yapan diğer yabancı medya kuruluşlarından gazetecileri de kapsadığı düşünülüyor.

İran, BBC'nin ülkedeki yayınlarını yasaklamış durumda. Ancak BBC'nin İran'daki izleyici ve okurlarının sayısı 13 milyona yakın.

BBC Farsça Servisi'ne 100'den fazla gazeteci kadrolu ya da bağımsız olarak katkıda bulunuyor. Bu çalışanlardan bir bölümü, hem İran hem de İngiltere vatandaşı.

Servis sürekli yenilenen internet sitesinin yanı sıra günde sekiz saat televizyon, iki saat de radyo yayını yapıyor.

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House'a göre ise İran'da medya "özgür değil".

Kuruluşun Aralık 2016'da yayımlanan raporuna göre, İran'da birçok gazeteci keyfi olarak gözaltına alınıyor, tutuklanıyor veya tutuksuz yargılanıyor. Bu gazetecilerin önemli bir bölümünün ülkesinde çalışması kısıtlanıyor.

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