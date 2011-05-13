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Yaşam

BBC yaşlı adamın ölüm anını yayınladı

İngiliz BBC televizyonunun prime time kuşağındaki belgeselinde kanser hastası yaşlı bir adamın ölüm anını yayınlaması yeni bir tartışma başlattı.

13 Mayıs 2011 03:00

T24 - İngiliz BBC televizyonunun prime time kuşağındaki belgeselinde kanser hastası yaşlı bir adamın ölüm anını yayınlaması yeni bir tartışma başlattı.

ÖLÜM DÖŞEĞİNDEN CANLI YAYIN! BBC REYTİNGİN CANINI ÇIKARDI!

BBC, belgeseli yayınlama nedenlerinin 'ölüm anında insan vücudunun fonksiyonlarını yitirme evrelerini göstermek' olarak belirtti. Ancak bu tür bir belgeselin yayınlanmasına karşı çıkanlar, BBC'nin reyting peşinde koştuğunu ve 'ölümün kişi ve ailesinin özeli olduğunu savundu.


Son iki ayını kaydettiler

Karaciğer kanserine yakalanan 84 yaşındaki Gerald adlı İngilizin ölüm döşeğindeki son iki ayı dakika dakika videoya çekildi. 1 Ocak'ta Gerald son nefesini verdiğinde de kameralar yayındaydı.

Dün gece yayınlanan belgeselde, Gerald son nefesini vermeden önce 'Bir mucize olmadıkça ölümden kurtulamayacağım ama korkmuyorum. Yaşamın bir film karesi gibi kesileceğine de inanmıyorum, ben bir şekilde yine var olacağım' dedi ve öldü.

Belgeselin yayınlanmasına karşı çıkanlar, BBC'nin telefonlarını kilitledi.

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