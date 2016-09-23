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BBC Türkçe

BBC World News'e Emmy ödülü

BBC World News, ABD'de bu yıl 37.'si verilen Emmy Yıllık Haber ve Belgesel Ödülleri'nde, Avrupa'daki göçmen krizi haberleriyle ödül kazandı.

23 Eylül 2016 06:06

BBC World News, ABD'de bu yıl 37.'si verilen Emmy Yıllık Haber ve Belgesel Ödülleri'nde, Avrupa'daki göçmen krizi haberleriyle ödül kazandı.

'Düzenli Yayınlanan Haber Programları' kategorisindeki 'bir haber konusunun en iyi şekilde fikri takibi' için verilen ödül BBC World News'e gitti.

Ödül, BBC'nin ABD'deki izleyiciler için hazırlanan özel programı BBC World News America'daki göçmen krizi yayınları üzerine verildi.

Ödül töreni New York'taki Lincoln Center'da yapıldı.

Sahnede ödülü BBC World'ün Türkiye yapımcısı Zeynep Erdem ve BBC'nin uluslararası muhabirlerinden Ian Pannell aldı.

Pannell törende yaptığı konuşmada, ödülün büyük bir onur olduğunu söyledi.

Pannell, salondakilere Erdim'in birçok göçmen krizi haberin planlamasını yapan isim olduğunu belirtti.

Göçmen krizinin henüz sona ermediğini hatırlatan Pannell, günümüzde göçmenler ve 'terörizmi' birlikte ele alan ilgili bir siyasi söylemin var olduğunu ancak göçmenlerin gittikleri yerlerde saldırılar düzenlemesi gibi bir durumun olmadığının unutulmaması gerektiğini belirtti.

Törende en fazla ödül PBS'e (14) giderken PBS'i, CBS (7), ABC (4), CNN (4) izledi.

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