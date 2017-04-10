BBC Türkçe'den Selin Girit ve Göktay Koraltan'a ödül

20. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülleri, İstanbul'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

8 Ocak 1996'da öldürülen Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin doğum gününde gerçekleştirilen törene, birçok gazetecinin yanı sıra Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile siyaset ve medya dünyasından isimler katıldı.

Metin Göktepe'nin annesi Fadime Göktepe hastalığı nedeniyle bu yıl törene katılamadı.

Ancak gönderdiği video ile "Metin benim içimde, ben oradayım" dedi.

Görüntülü haber dalında ödüle, geçen yıl darbe girişimi sonrası süreçteki bazı hukuk ihlali iddialarının yer aldığı "Gözaltında işkence iddiaları: Tanıklar anlatıyor" başlıklı haberleriyle BBC Türkçe muhabiri Selin Girit ve kameraman Göktay Koraltan layık görüldü.

Selin Girit ödül töreninde yaptığı konuşmada, en saygı duydukları meslektaşlarından birinin, Metin Göktepe'nin adını taşıyan bu ödüle layık görüldükleri için teşekkür etti.

Böyle bir zamanda böyle bir haberi yayımlamanın da kolay olmadığını cesaret istediğini belirten Girit, "Hikayelerini bizimle paylaşan herkese teşekkür ederiz. Korkmadılar, anlattılar. Korku gibi cesaret de bulaşıcıdır. Kanıtladılar." dedi.

Törende görüntülü ve yazılı haber ile ile fotoğraf ve yerel gazetecilik ödüllerine ek olarak, üç de "jüri özel ödülü" verildi.

Yazılı haber ödülünü "Radyoaktif Skandal!" başlıklı haberiyle Evrensel Gazetesi Muhabiri Cansu Pişkin, yerel gazetecilik ödülünü ise İzmir Life Dergisi'nin 2016 Mayıs'ı sayısında yayımlanan "Mülteci Olmak: Bu kez onlar anlatıyor" başlıklı haberiyle Deniz Çaba kazandı.

Fotoğraf ödülü Ankara Üniveritesi'ndeki KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ihraçlarına ilişkin protestoda polisin köpekli müdahalesi sırasında çektiği ve Evrensel Pazar'da yayımlanan "Hayır gitmiyoruz" isimli fotoğrafıyla Tamer Arda Erşin'e verildi.

Bianet'ten Elif Akgül ve Cumhuriyet Gazetesi'nden Canan Coşkun, Hrant Dink cinayeti ile ilgili dosya haberleriyle, Dihaber muhabiri Abdurrahman Gök, Newroz kutlamalarında öldürülen Kemal Kurkut'un fotoğrafıyla, cezaevindeki gazeteci Ahmet Şık ise "15 Temmuz'un şifreleri" başlıklı yazı dizisiyle jüri özel ödülünü kazandı.

Ahmet Şık adına ödülü tesli alan Elif Ilgaz, tutuklu gazetecinin gönderdiği notu okudu:

"Sadece iyi gazetecilik yapmaya çabaladığım için tutuklandım ve bu zor zamanlarda bana yalnız olmadığımı hissettirmek için çabalayan dostlarımın varlığından güç alıyorum. Sağ olun."