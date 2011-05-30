-BBC TÜRKÇE SERVİSİ DESTEK İSTİYOR İZMİR (A.A) - 30.05.2011 - Ege Üniversitesi (EÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ferlal Örs, 72 yıldır kesintisiz yayın yapan BBC Türkçe Radyo'nun yayınının durdurulması kararının BBC Türkçe servisinde çalışanlarını üzdüğünü, çalışanların, Türkiye'den, www.bbc.co.uk/turkce sayfasından kendilerine destek verilmesini istediğini bildirdi. Doç.Dr. Örs, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir araştırma projesi için gittiği Londra'da BBC Türkçe Servis Müdürü Hüseyin Sükan ve çalışanları ziyaret ettiğini kaydetti. ''İletişim laboratuvarı'' olarak nitelendirdiği İngiliz Radyo Televizyon Kurumu BBC'nin 1922 yılında kurulduğunu, BBC Türkçe Servisi'nin de 72 yıl önce faaliyete başladığını belirten Doç. Dr. Örs, şunları kaydetti: ''İletişimciler için adeta bir laboratuvar niteliği taşıyan BBC, bugün dünyanın en geniş haber toplama ağına sahip medya kuruluşlardan birisi. Görevli olarak bulunduğum Londra'da, BBC'nin Holborn'daki Bush House isimli tarihi binada yer alan stüdyolarını gezme fırsatını buldum. BBC Türkçe Servisi de bu binada. Çalışanlarının sıcak ilgisi ile karşılaştığım serviste, 32 yıldır BBC'de çalışan Türkçe Servisi Müdürü Hüseyin Sükan ile BBC ve yayınları üzerine röportaj gerçekleştirdim. 72 yıldan bu yana, kesintisiz yayın yapan BBC Türkçe Radyo'nun yayınının durdurulması kararının BBC Türkçe Servisi'nde çalışanları üzdüğünü gördüm. Servis çalışanları, Türkiye'den internet üzerinden www.bbc.co.uk/turkce sayfasından kendilerine destek verilmesini istiyor.'' Doç. Dr. Ferlal Örs, birçok radyo ve televizyona sahip BBC'nin dijital yayın yaptığını, 22 bin çalışanı bulunan BBC servislerinin bütçesinin çoğunluğun kamudan karşılandığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Sadece, Türkçe Haberler servisinin de içinde yer aldığı BBC World Servisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle hükümet kamu harcamalarında önemli oranda kesintiler yapmış. BBC, Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen bazı servislerini kapatmak zorunda kalmış. BBC Dünya Servisinde daha önce 32 dil servisi bulunurken, hükümetin yaptığı son kesintiler nedeniyle 27'ye düşürülmüş. BBC dünya servisinin 2400 çalışanından yaklaşık 650'sinin, yani çalışanların dörtte birinin işini kaybetmesi söz konusuymuş. Türkçe Radyo yayınlarının durdurulmasına da karar verilmiş. BBC Türkçe servisinin artık sadece televizyon ve internet yayınları devam edecek. Hüseyin Sükan ve çalışanlar, BBC Türkçe Radyo'nun kapatılmaması yönünde Türkiye'den önemli destek geleceğine inanıyor.''