BBC televizyonu Marmaris'te tanıtım çekimleri yaptı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- BBC televizyonunun \'Getaways\' adlı turizm seyahat programı ekibi, yeni bölüm çekimleri için Marmaris\'e geldi. Televizyon ekibi 2 gün boyunca kent merkezinde, tarihi yerleri ve yöresel ürünleri görüntüledi.

İngiltere merkezli televizyon kanalı BBC\'nin yüksek reytingli programı \'Getaways\' için 5 kişilik çekim ekibi, Marmaris\'e geldi. Daha önceki bölümleri Amsterdam, Lizbon, Malta, Chicago, Florida, İbiza, Dubai gibi dünyanın önde gelen şehirlerinde çekilen programın son durağı Marmaris oldu. Programın sunucuları Joe Lindsay ve Mairead Ronan, Marmaris\'i tanıtmak için adım adım gezdi. Kale, Yat Limanı bölgesi ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda çekim yapan ekip, daha sonra kırsal Orhaniye Mahallesi\'ne giderek efsanelere konu olan Kızkumu Plajı\'nda yürüdü. Ardından bir halıcı dükkanında çekim yapan İngiliz televizyon ekibi, Türk motifleriyle bezeli ipek halıları inceledi. Ekibin bir sonraki durağı turistik Selimiye Mahallesi oldu. Türk mutfağını da tanımak isteyen ekip, yöresel lezzetlerin tadına baktı. 2 gün süren çekimlerin ardından televizyoncular, Marmaris\'ten ayrıldı.

2019 yılının Ocak ayında yayınlanacak olan programın, İngiltere\'de tatil planı yapan milyonlarca kişiye ulaşması planlanıyor.

Marmaris Belediyesi personeli, BBC ekibinin şehirden ayrılmasına saatler kala, 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'ndaki müzik ile ritim tutan su havuzunda; \'BBC\' yazısı ve ekibin çekim yaptığı sırada fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterisiyle sürpriz yaptı.



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