BBC, takipçilerine 'altın kaplama klozet'i sordu

Türkiye’de son günlerde tartışılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki "altın kaplama klozet" iddiası BBC Magazin’e konu oldu.

BBC Magazin’in haftalık olarak dünyanın çeşitli ülkelerinde gündem olan olaylardan derlediği ‘mini sınav’da “Bilin bakalım hangi ülkenin liderine, evindeki tuvaletinde altın klozet kullandığı ile ilgili suçlamalar yöneltildi” diye soruldu.

Kullanıcılara üç alternatif sunuldu ve Türkiye, Özbekistan ve Azerbeycan şıklarından birini seçmeleri istendi.

Doğru cevabın ‘Türkiye’ seçeneği olduğunun belirtildiği sitede ayrıca, “Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergilerin lüks ve şatafata harcandığını söyleyen muhalefet liderini saraya davet etti. Lideri, saraydaki tuvaletlerin altın olup olmadığını kontrol etmek için çağırdı” denildi.

İşte Twitter'dan da paylaşılan o haber: