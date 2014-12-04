BBC Sport'tan 'Galatasaray Henry'e talip' iddiası

Dünyanın en büyük radyo spor kanalı sayılan Talksport'un internet sitesinde yayımlanan, "Galatasaray, Arsenal efsanesi Henry'nin Türkiye'de oynamasını istiyor" başlıklı habere dayalı olarak BBC televizyonu, Amerika'da 4.5 yıl kaldıktan sonra New York Red Bulls'dan ayrılmaya karar veren ünlü Fransız oyuncunun futbol hayatına Arsenal'de hoca olarak devam edip etmeyeceğinin manşetlerden düşmediği bir dönemde, Galatasaray'ın 37 yaşındaki futbol efsanesine futbolcu olarak talip olduğunu bildirdi.

Arsenal'in bugüne kadarki en büyük golcüsüyle, futbolculara büyük paralar veren Ligue1 takımları Monaco ve Paris Saint Germain'in ilgilenmesinin ardından Galatasaray'ın onu ikna etmekte umutlu olduğunu yazan Allsport, 19 kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın son yıllarda Wesley Sneijder, Didier Drogba gibi yıldızları oynatmayı başardığına, şimdi de Henry'i transferlerine eklemeyi kafasına koyduğuna dikkat çekti.

37 yaşındaki Thierry Henry'nin futbola devam edip etmeyeceğinin netleşmediğini yazan Allsport ise, "Henry futbola devam etmek isterse, Galatasaray transferini gerçekleştirmeye hazır" yorumunu yaptı. Ayrıca, buna karar verirse onu hoca olarak kulüpte görmek isteyen Arsenal taraftarlarının hayal kırıklığına uğrayacağı kaydedildi.