T24 LogoT24 Logo
Spor

BBC Sport'tan 'Galatasaray Henry'e talip' iddiası

İngiltere'de BBC Spor kanalı başta olmak üzere İngiliz basınında yer alan haber, gözleri Galatasaray'a çevirdi

04 Aralık 2014 10:08

Dünyanın en büyük radyo spor kanalı sayılan Talksport'un internet sitesinde yayımlanan, "Galatasaray, Arsenal efsanesi Henry'nin Türkiye'de oynamasını istiyor" başlıklı habere dayalı olarak BBC televizyonu, Amerika'da 4.5 yıl kaldıktan sonra New York Red Bulls'dan ayrılmaya karar veren ünlü Fransız oyuncunun futbol hayatına Arsenal'de hoca olarak devam edip etmeyeceğinin manşetlerden düşmediği bir dönemde, Galatasaray'ın 37 yaşındaki futbol efsanesine futbolcu olarak talip olduğunu bildirdi.

Arsenal'in bugüne kadarki en büyük golcüsüyle, futbolculara büyük paralar veren Ligue1 takımları Monaco ve Paris Saint Germain'in ilgilenmesinin ardından Galatasaray'ın onu ikna etmekte umutlu olduğunu yazan Allsport, 19 kez Süper Lig şampiyonu olan Galatasaray'ın son yıllarda Wesley Sneijder, Didier Drogba gibi yıldızları oynatmayı başardığına, şimdi de Henry'i transferlerine eklemeyi kafasına koyduğuna dikkat çekti.

37 yaşındaki Thierry Henry'nin futbola devam edip etmeyeceğinin netleşmediğini yazan Allsport ise, "Henry futbola devam etmek isterse, Galatasaray transferini gerçekleştirmeye hazır" yorumunu yaptı. Ayrıca, buna karar verirse onu hoca olarak kulüpte görmek isteyen Arsenal taraftarlarının hayal kırıklığına uğrayacağı kaydedildi.

ETİKETLER

galatasarayhenryiddiaingiliz basını37 yaşındafurbolcubbc sport

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24