BBC, Senatör Cory Booker diye senatörü taklit eden bir kişiyle söyleşi yaptığı için özür diledi

T24 Dış Haberler

BBC, canlı yayında ABD'li New Jersey Senatörü Cory Booker diye onu taklit eden biriyle söyleşi yaptığı için internet sitesinde bir düzeltme ve özür metni yayımladı.

BBC, söyleşinin "bilinçli olarak yapılmış bir oyun" olduğunu düşündüklerini ve Senatör Booker'a ulaşıp özür dilediklerini belirtti. Britanya devletinin yayın kuruluşu, neyi yanlış yaptıklarını inceleyip bir daha bu hatayı yapmamaya çalışacaklarını söyledi.

Söyleşi 26 Şubat'ta BBC'nin Newshour isimli bir radyo programında yayınlanmıştı. Durumu söyleşiyi daha sonra BBC'nin programlarını yayınlayan New York'un yerel radyo istasyonlarından birinde dinleyen bir ABD'li vatandaş fark etti. Amy Eason isimli vatandaş Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "@wnyc'de @bbcworldservice'in Newshour programını dinliyor ve nasıl kendini Senatör Cory Booker diye tanıtan ama Senatör Booker olmadığına neredeyse emin olduğum biriyle söyleşi yapıp fark etmediklerini düşünüyorum" yazdı. WYNC yayınından sonra Twitter'da konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı.

BBC, söyleşiden internette dolaşan klipler olmadığını söyledi. Booker konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadı.