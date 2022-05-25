BBC Rusça: Rus tümgeneral, Ukrayna üzerinde SU-25 uçururken vurularak öldürüldü

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Rus tümgeneral Kanamat Botaşev'in Ukrayna'nın üzerinde savaş uçağı uçururken düşürülerek öldürüldüğü belirtildi. Botaşev, Ukrayna hava sahasında öldürülen en yüksek rütbeli asker oldu.

BBC Rusça servisine konuşan üç askere göre emekli tümgeneral pazar günü Ukrayna'nın bir bölümü ayrılıkçı kontrolünde olan Luhansk bölgesi üzerinde uçarken uçağı bir Stinger ile vuruldu.

Kaynaklara göre Botaşev, uçurduğu Su-25 ile Popasna kasabası çevresindeki Ukrayna pozisyonlarını vurmakla görevlendirilmişti.

Botaşev'in vurulduktan sonra kendini uçaktan yeterince hızlı fırlatamadığı ve öldüğü ifade edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, pazar günü bir Rus Su-25 düşürdüğünü açıklamıştı.

Botaşev, 2012'de bir Su-27 ile akrobatik hareketler denerken kaza yapıp emekli edilene kadar alay komutanlığı yapıyordu. Emekli bir tümgeneralin cephede neden uçak uçurduğu bilinmiyor.

Ukrayna, 24 Şubat'ta başlayan savaşta şu ana kadar 12 Rus general öldürdüklerini bildirmişti.