BBC: Rus muhalif Nemtsov, 2015'te öldürülmeden önce yaklaşık bir yıl boyunca devlet bağlantılı ajan tarafından takip edilmiş

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kariyeri boyunca sahip olduğunu en büyük siyasi rakiplerden Boris Nemtsov'un 2015'te öldürülmeden önce yaklaşık bir yıl boyunca bir ajan tarafından takip edildiği tespit edildi.

Bellingcat, The Insider ve BBC, yürüttükleri ortak araştırma sonucunda Nemtsov'un öldürülmeden önceki 13 seyahatinde takip edildiğine dair kanıtlar tespit etti. Medya kuruluşları, bağlantıyı sızdırılan uçak ve tren biletleri sayesinde bulundu.

Araştırma sonucunda Nemtsov'u takip eden hükümet ajanının gizli bir siyasi suikast timiyle bağlantılı olduğu görüldü.

Belgelere göre Nemtsov'u takip eden ajanın ismi Valeri Sukharev'di ve Rus Federal Güvenlik Servisi'ne çalışıyordu. FSB ajanlarının tüm seyahatleri Magistral isimli bir veritabanında tutuluyor.

Belgelerde ajanın son olarak Nemtsov'u 17 Şubat 2015'te takip ettiği tespit edildi. Nemtsov, 10 gün sonra Kremlin yakınlarında vurularak öldürüldü. Nemtsov'un birkaç gün sonra savaş karşıtı bir protestoya liderlik etmesi planlanıyordu. Cinayetle bağlantılı olarak 5 Çeçen asıllı Rus tutuklandı.