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Spor

BBC: Onazi, Trabzonspor ile olan sözleşmesini feshetti

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 32 Süper Lig maçına çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yapmıştı

04 Temmuz 2017 19:46

İngiliz yayın kuruluşu BBC, Ogenyi Onazi'nin alacaklarının ödenmemesi nedeni ile Trabzonspor'dan ayrıldığını iddia etti.

Trabzonspor'un 2016 yazında Lazio'dan 3.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve 4 yıllık sözleşme imzaladığı Ogenyi Onazi, BBC'deki habere göre alacakları ödenmediği gerekçesi ile kulüpten ayrıldı.

Onazi'nin menajerini sözlerinin yer aldığı haberde, kulüple yaptığı anlaşmaya göre 2 ay veya daha fazla süre maaşlarının yatırılmaması durumunda sözleşme feshi haklarının yer aldığını belirten Stephen Makinwa, Onazi'nin öngörülen süreden daha uzun zamandır maaş alamadığını belirtti. Makinwa, bir sonraki duraklarına bağlı olarak da hızlı bir şekilde çözüm aradıklarını sözlerine ekledi.

Geçen sezon Trabzonspor formasıyla 32 Süper Lig maçına çıkan 24 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, 2 gol atıp 1 asist yapmış, 8 de sarı kart görmüştü.

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