BBC'nin yeni patronu, gazetecilerinin kişisel sosyal medya hesaplarında siyasi tarafsızlığını korumasını istiyor

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BBC'nin yeni patronu Tim Davie, Britanya merkezli medya kuruluşunun çalışanlarının sosyal medyada siyasi görüşlerini paylaşmasını doğru bulmadığının sinyallerini vererek insanların BBC'yi tekrar tarafsız olarak görmelerini istediğini ifade etti.

BBC'nin Cardiff'teki ofisinde çalışanlarının önünde bir konuşma yapan Davie, "Eğer dik kafalı bir köşe yazarı veya partili bir sosyal medya kampanyacısı olmak istiyorsanız bu anlaşılır bir karar. Ancak o zaman BBC'de çalışıyor olmamalısınız" dedi.

"Bu konu sadece sağ veya sol ile alakalı değil" diyen Davie, "Bu durum siyasi tarafımız olmamasıyla alakalı. Bu insanların bizim onların bakış açısından bakabildiğimizi hissetmesiyle alakalı. Araştırmalara göre birçok insan bizim belli bir bakış açımız olduğuna inanıyor" diye devam etti.

Davie, "Acil bir şekilde kendimizi tekrar tarafsızlığa adamalıyız. Yalan haber, sosyal medya kampanyaları yankı odaları ve bağıran partizan medya kuruluşlarının çağındayız. Hiç şüphe yok ki şimdi bizim zamanımız geldi" ifadelerini kullandı.