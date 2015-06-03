BBC muhabiri, Kraliçe Elizabeth'i 'öldürdü'

BBC muhabiri Ahmen Khawaja'nın, kişisel Twitter hesabından attığı "Kraliçe'nin öldü" mesajı, büyük karışıklığa sebep oldu. Khawaja, kısa süre sonra mesajı silerek bir yanlışlık olduğunu söylese de, birçok kişi ve basın kurumu bilgiyi kendi takipçileriyle paylaştı.

Telefonunu evde unuttuğunu söyleyen Khawaja, yaşananların kendisine yapılan kötü bir şaka olduğunu iddia etse de, BBC'den yapılan açıklamada, "Ölüm ilanıyla ilgili yürütülen teknik bir provada, bir BBC muhabirinin Twitter hesabından Kraliyet üyelerinden birinin hastalanarak hastaneye kaldırıldığını ifade ettiği mesajlar yanlışlıkla gönderilmiştir. Mesajlar hızlıca silinmiştir. Durumdan dolayı özür dileriz" dendi.

Buckingham Sarayı da yaşananlar üzerine bir açıklama yaparak, Kraliçe 2'nci Elizabeth'in bu sabah yıllık rutin sağlık kontrolü kapsamında kısa bir süreliğine Kral 7. Edward Hastanesi'ne gittiğini ve sağlık kontrolünün ardından hastaneden ayrıldığını belirtti.