BBC kutup ayılarını hayvanat bahçesinde çekti

T24 - BBC'nin Frozen Planet belgeselinde kullandığı bir kutup ayısının doğum sahnesinin Almanya'da bir hayvanat bahçesinde çekildiği anlaşıldı.







Dikkatli izleyicilerin sayesinde farkına varılan bu durum kısa sürede internette yayıldı. BBC, belgeselde beş bölüm boyunca bir mağarada yaşayan canlılar anlattıldığı için izleyenlere bu videonun arktik bölgede çekildiğine dair vermemekle suçlanıyor.

BBC ise bu iddiaları reddediyor. Alastrair Fothergill " Bir kutup ayısının hayata ilk başladığı anların görüntüleri gerçekten çok özel. Bu yüzden bunu görünütüyü kapalı alanda çekmeye karar verdik.Çünkü bu görünütüyü doğada almak imkansız olurdu" dedi. Bu yöntemlerin her belgeselde kullanıldığı savunan BBC," Görüntülerin arkasındaki anlatım çok özenle seçildi. Bu yüzden görüntü gayet açıktı ve izleyicilere yanlış bilgi verilmedi." dedi.

Bu sabah bir televizyon programında açıklama yapan Frozen Planet sunucusu Sir David Attenborough ise "Eğer bir kutup ayısının yaşadığı bir mağaraya kameraya koymaya çalışırsanız ya yavruları öldürürsünüz ya da siz ölürsünüz." diyerek görüntüleri savundu. " Bu bir hata değil, bunu bir sır olarak da tutmadık." dedi.