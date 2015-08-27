BBC: IŞİD 2'si Türkiye sınırında 5 köyü ele geçirdi; ilerlediği alan müzakere edilen 'güvenli bölge' içinde

Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Suriye'de Halep'in kuzeyinde bulunan ve ikisi Türkiye sınırında yer alan toplam beş köyü ele geçirdiği belirtiliyor.

Suriyeli muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, köylerin Mare kasabası çevresinde bulunduğunu aktardı.

BBC Türkçe'nin haberiner göre, IŞİD'in ilerlediği belirtilen bölge, Türkiye ve ABD'nin müzakere ettiği ve 'Güvenli Bölge' ya da 'IŞİD'den arındırılmış bölge' olarak tanımlanan alanın içerisinde kalıyor.

Ele geçirilen köylere yakın olan Mare, Suriye'nin kuzeyindeki stratejik kasabalardan biri olarak tanımlanıyor ve Beşar Esad karşıtlarının Türkiye üzerinden kurdukları ikmal hattının bir parçası olduğuna dikkat çekiliyor.

Fransız haber ajansı AFP, IŞİD'in aldığı iki köyün daha önce Nusra Cephesi tarafından kontrol edildiğini hatırlatıyor ve ABD ile Türkiye'nin 'Güvenli Bölge' planlarının açıklanmasının ardından Nusra'nın bu köyleri boşalttığını belirtiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, IŞİD'le çatışmalarda 'onlarca muhalifin öldürüldüğünü' belirtirken, Mare kasabasında IŞİD tarafından bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenlendiğini de aktardı.

IŞİD'in ilerleyişi, ABD ve Türkiye'den ortak operasyonların yakında başlayacağı yönünde yapılan açıklamaların üzerine geldi.

Geçen hafta Cuma günü Reuters haber ajansına röportaj veren Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Çok yakında kapsamlı operasyonlara başlayacağız" demişti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsü Peter Cook da dün teknik detayların tamamlandığını ifade etmiş ve "Türkiye’nin koalisyon uçaklarıyla birlikte hareket edecek olması ileriye yönelik önemli bir adım" demişti.