BBC: İran'da en az 210 kişi Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

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BBC, İran'da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının en az 210 olduğunu duyurdu. İran'da sağlık hizmetleri sistemine bağlı bazı kaynakların BBC Farsça'ya bilgi verdiği aktarıldı.

Dün İran Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiği duyurulmuştu.

Bugün İran hükûmetinden yeni bir açıklama gelmezken, BBC, hastane kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak ölü sayısının 210 olduğunu öne sürdü.

Çoğu vakanın başkent Tahran'dan ve virüsün ilk ortaya çıktığı yer olan Kum kentinde görüldüğü bildirildi.

Risk seviyesi 'yüksek'ten, 'çok yüksek' seviyesine çıkarıldı

Çin'de ortaya çıkarak dünyada 40'ın üzerinde ülkede görülen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son olarak 2 bin 858 olarak belirlendi. Dünya genelinde vaka sayısı 83 bini geçti.

Dünya Sağlık Örgütü ise yaptığı son açıklamada Koronavirüs için küresel risk seviyesini 'yüksek'ten, 'çok yüksek' seviyeye çıkardı.

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