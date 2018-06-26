BBC, İbrahim Kalın'ın o sözlerini yayımlamadı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC Londra radyosunda yayınlanan, Newshour programına katıldı. 24 Haziran'da gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kalın'ın, PKK'ya ilişkin bazı sözlerinin BBC tarafından yayınlanmadığı belirtildi.

Kalın, katıldığı programda 24 Haziran seçimleri hakkındaki soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 52 oy almasını beklediklerini söyledi. "13 seçimden zaferle çıkan cumhurbaşkanımızın, en yakın rakibine 20 puan fark attığını vurgulamak gerekiyor. Böyle bir siyasi başarıyı yakalayan başka bir lider bulamazsınız" dedi.

Programın son bölümünde, "terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla" tutuklu bulunan gazeteciler gündeme geldi. "Bu kişilerin terör örgütü üyesi" olduğunu söyleyen Kalın, "Gazeteci diye adlandırmak doğru olmaz" dedi.

Kalın ardından PKK tezlerini dile getiren İngiliz sunucuya, "Siz hiç Diyarbakır'a gittiniz mi?" diye sordu ve olumsuz yanıt aldı. İbrahim Kalın, Newshour sunucusunu Diyarbakır'a davet etti. Kalın, "Diyarbakır'a gelin ve bölgedeki gerçekleri PKK terör örgütünün gözüyle değil, kendi gözlerinizle görün" dedi. Ancak Kalın'ın bu açıklamalarının röportaj kaydından çıkarıldığı, yayında kullanılmadığı ifade edildi.