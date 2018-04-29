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BBC Türkçe

BBC Farsça Servisi muhabiri Jiyar Gol Türkiye'de gözaltına alınıp sınır dışı edildi

Jiyar Gol, İstanbul'da havaalanında Türkiye'ye giriş yapmak isterken gözaltına alındı ve sınır dışı edildi. BBC, Gol'un sınır dışı edilmesinden dolayı "hayal kırıklığına uğradığını" açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

BBC Farsça Servisi Jiyar Gol, Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul'da gözaltına alındı. Sınır dışı edilen Gol, Erbil'e döndü.

Jiyar Gol, Twitter üzerinden attığı mesajda "Dün, İstanbul'da havaalanında gözaltına alındım, arama yapıldı, sorguya alındım ve sonra da sınır dışı edildim. Nedeni BBC için yaptığım haberler" dedi.

Gol ayrıca 5 saat sorgulandığını yazdı.

BBC de konuyla iligli yaptığı açıklamada, muhabiri Jiyar Gol'un Türkiye'ye gelişinde gözaltına alındığını ve sınır dışı edildiğini doğruladı.

Açıklamada, "Yetkili makamların böyle bir eylemde bulunması bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de halen 100'ün üzerinde gazeteci hapiste ve daha önce de bazı yabancı basın mensupları sınır dışı edilmişti.

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