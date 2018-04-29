BBC, Farsça Servisi çalışanları ve yakınlarına yönelik taciz ve zulmü BM'ye taşıyor

BBC, Farsça Servisi çalışanlarına yönelik artan baskıları Birleşmiş Milletler'in (BM) gündemine taşıyor.

BBC yönetimi ve BBC Farsça Servisi, Londra'daki çalışanları ile çalışanların İran'daki ailelerine yönelik taciz ve zulme son verilmesi için Cenevre'deki İnsan Hakları Konseyi'ne başvuruda bulunuyor.

İranlı güvenlik görevlileri, BBC çalışanı Saeedeh Hashemi'nin Tahran'da yaşayan 27 yaşındaki kız kardeşi Hoda'yı, babasının evine düzenledikleri baskında gözaltına alıp Evin Cezaevi'ne götürdüler ve Londra'daki gazeteci Saeedeh ile Skype bağlantısı kurdular.

Saeedeh'den, kız kardeşinin serbest bırakılması karşılığında BBC için çalışmayı bırakmasını veya en azından BBC'deki iş arkadaşlarıyla ilgili casusluk yapmasını istediler.

İstihbarat yetkilileriyle yaptığı konuşmayı kaydeden Saeedeh, "Reddedince kız kardeşimi 17 gün hücre hapsinde tuttular" dedi.

BBC Farsça Televizyonu'nda çalışan genç bir kadın sunucuya da kimliği belirsiz bir kişi tarafından gönderilen bir e-postada BBC için çalışmaya son vermesi istendi. Aynı e-postsada ayrıca sunucunun 10 yaşındaki oğlunun hangi okula gittiğinin de bilindiği söylendi.

BBC Farsça'daki üst düzey bir prodüktörün yaşlı annesi, Tahran'da istihbarat yetkilileri tarafından sorguya çağırıldı. Kendisine oğlu BBC için çalışmaya devam ederse Londra'da trafik kazası geçirebileceği söylendi.

Tehdidi, Londra'da İngiliz terörle mücadele ekipleri de dikkate aldı ve prodüktörün güvenliği için tüm önlemler alındı.

BBC Farsça'da çalışan 20'den fazla gazeteci veya aile fertleri ölüm tehditleri aldı, bazı tehditlere karşı çalışanlara İngiltere'de polis koruması sağlandı.

Yıllar süren taciz ve zulme karşı BBC tarihinde ilk defa BM'ye doğrudan başvuruda bulunup uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıyor.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, "İranlı yetkililerin bu zulme son vermesi için ikna teşebbüslerimizi dikkate almaması nedeniyle BBC, daha önce emsali görülmemiş bir adım atarak Birleşmiş Milletler'e başvuruyor" dedi.

İran'ın BBC Farsça Servisi gazetecilerine karşı son zulmü, çalışanları hakkında cezai işlem başlatmak oldu.

İran yönetimi, BBC Farsça'nın 152 mevcut ve eski çalışanı ile katkıcılarını 'ulusal güvenliğe karşı komplo düzenlemekle' suçladı ve haklarında cezai soruşturma başlattı. Ayrıca birçok gazetecinin de mal varlığını dondurma kararı aldı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen hafta BBC çalışanları, aileleri ve 'BBC ile bağlantılı veya değil, bağımsız gazeteciliğe' karşı başlatılan tüm yasal işlemlerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

Ülke nüfusunun dörtte birine denk gelen yaklaşık 18 milyon İranlı düzenli olarak BBC Farsça Servisi'nin internet sayfasını, radyo ve uydu kanalını takip ediyor. Yaklaşık 12 milyon kişi haber bülteni, tartışma ve eğlence programlarından oluşan BBC Farsça Televizyon'unu izliyor.

BBC Farsça Servisi Müdürü Rozita Lotfi, "Çok sayıda İranlı BBC Farsça'yı takip ediyor çünkü büyük sansür altındaki İran medyasında güvenilir ve tarafsız haber ve analizlere ulaşamıyorlar" diyor.

İran'da 2009 cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası milyonlarca İranlı oylarının çalındığı iddiasıyla sokaklara döküldü.

Seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları sonrası çıkan kargaşa aylar sürdü. Yetkililer ABD'yi, İngiltere'yi, diğer Batılı hükümetleri, George Soros'u ve BBC'yi suçladılar.

BBC'nin o dönem Tahran muhabirliğini yapan Jon Leyne ve diğer uluslararası medya çalışanı gazeteciler sınır dışı edildi.

Dokuz yıl geçmesine rağmen seçimlere 'dış müdahale iddiasına' ilişkin herhangi bir kanıt sunulmadı. Ama 2009 seçimleri, BBC ve BBC Farsça Servisi'ne yönelik yıllarca sürecek saldırıların da başlangıcı oldu.

BM'nin İran'da ifade özgürlüğü ve insan hakları raportörleri David Kaye ve Asma Jahangir, 2017 yılı Ekim ayında İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif'e yazdıkları mektupta BBC Farsça çalışanlarının durumunu gündeme getirdiler.

Raportörler, Zarif'e gazetecilerin ulusal güvenliğe karşı komplo düzenledikleri suçlamalarına ne gibi kanıtlar sunulduğunun açıklanması talebinde bulundu.

Zarif'e ayrıca, BBC'de çalışmanın ulusal güvenliğe nasıl bir tehdit oluşturduğu soruldu. Dört ay önce iletilen mektuba henüz bir yanıt gelmedi.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, "İran'la ilgili tavizde bulunmaya zorlanan ve tacize uğrayan tek medya kuruluşu biz olmadığımız için bu yalnızca BBC ile ilgili değil. Doğrusu bu çok daha büyük bir mesele, temel insan hakları meselesi" dedi.