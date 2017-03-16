T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BBC ekibi Etna Yanardağı'nda patlamaya yakalandı

İtalya'nın Sicilya adasındaki yanardağ, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı. 10 kişi hafif yaralandı, 6 kişi hastanaye kaldırıldı. Yaralılar arasında BBC ekibindekiler de var.

16 Mart 2017 23:29

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan ve Şubat ayı sonunda yeniden faaliyete geçen dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı.

Yanardağın patlamayla birlikte fırlattığı lav ve taşlar, BBC ekibindekiler dahil 10 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kesik ve yanıklar oluşan yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı.

Patlama sırasında bölgede bulunan BBC Bilim Muhabiri Rebecca Morelle Twitter'a yazdığı mesajlarda, "büyük bir patlama" yaşandığını ve "uçuşan alevli kaya parçaları ve kaynar su buharı" altında dağdan aşağı koşarak kaçtıklarını aktardı.

Bölgede bulunan herkesin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiğini belirten Morelle, "BBC ekibinin tamamının durumu iyi - birkaç kesik/morluk ve yanık var. Fakat çok sarsıldık - çok korkutucuydu" diye yazdı.

Morelle ayrıca, kendileriyle birlikte bölgede olan bir volkan bilimcisinin 30 yıllık kariyerinde en tehlikeli tecrübesinin bu olduğunu söylediğini de belirtti.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacı Boris Behncke, şiddetli patlamanın Etna'nın püskürttüğü lavın karla temasa geçmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın meydana geldiği 2700 metre yüksekliğindeki bölgenin "sarı alarm bölgesi" içinde olduğu ve bu bölgeye ancak uzman rehberler eşliğinde girişe izin verildiği belirtiliyor.

2800 metrenin üzeri ise "kırmızı bölge" olarak anılıyor ve bu yüksekliğe çıkılmasına izin verilmiyor.

Etna Yanardağı yakınındaki Nicolosi kasabasının Belediye Başkanı Nino Borzi, olay sırasında bölgede 15'i yabancı turist olmak üzere 35 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Borzi bu kişilerin bölgeyi iyi tanıyan rehberler sayesinde ciddi şekilde yaralanmaktan kurtulduğunu belirtti.

Etna'da 12 Eylül 1979'da meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SicilyaBBCYaralılarEtna BBCBBC Bilim Muhabiri Rebecca Morelle TwitterMorelleFakatUlusal JeofizikVolkan Bilimi EnstitüsüBoris BehnckeEtnaYanardağıNicolosiBelediye Başkanı Nino BorziEylül

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24