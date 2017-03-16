BBC ekibi Etna Yanardağı'nda patlamaya yakalandı

İtalya'nın Sicilya adasında bulunan ve Şubat ayı sonunda yeniden faaliyete geçen dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, BBC ekibi bölgede çekim yaptığı sırada patladı.

Yanardağın patlamayla birlikte fırlattığı lav ve taşlar, BBC ekibindekiler dahil 10 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinde kesik ve yanıklar oluşan yaralılardan 6'sı hastaneye kaldırıldı.

Patlama sırasında bölgede bulunan BBC Bilim Muhabiri Rebecca Morelle Twitter'a yazdığı mesajlarda, "büyük bir patlama" yaşandığını ve "uçuşan alevli kaya parçaları ve kaynar su buharı" altında dağdan aşağı koşarak kaçtıklarını aktardı.

Bölgede bulunan herkesin kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildiğini belirten Morelle, "BBC ekibinin tamamının durumu iyi - birkaç kesik/morluk ve yanık var. Fakat çok sarsıldık - çok korkutucuydu" diye yazdı.

Morelle ayrıca, kendileriyle birlikte bölgede olan bir volkan bilimcisinin 30 yıllık kariyerinde en tehlikeli tecrübesinin bu olduğunu söylediğini de belirtti.

İtalyan Ulusal Jeofizik ve Volkan Bilimi Enstitüsü'nden araştırmacı Boris Behncke, şiddetli patlamanın Etna'nın püskürttüğü lavın karla temasa geçmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın meydana geldiği 2700 metre yüksekliğindeki bölgenin "sarı alarm bölgesi" içinde olduğu ve bu bölgeye ancak uzman rehberler eşliğinde girişe izin verildiği belirtiliyor.

2800 metrenin üzeri ise "kırmızı bölge" olarak anılıyor ve bu yüksekliğe çıkılmasına izin verilmiyor.

Etna Yanardağı yakınındaki Nicolosi kasabasının Belediye Başkanı Nino Borzi, olay sırasında bölgede 15'i yabancı turist olmak üzere 35 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Borzi bu kişilerin bölgeyi iyi tanıyan rehberler sayesinde ciddi şekilde yaralanmaktan kurtulduğunu belirtti.

Etna'da 12 Eylül 1979'da meydana gelen patlamada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.