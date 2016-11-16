BBC Dünya Servisi önemli bir büyüme hamlesi yapıyor

BBC, kendi bünyesindeki BBC Dünya Servisi'yle ilgili yeni büyüme planını açıkladı. Buna göre BBC Dünya Servisi, 1940'lardan bu yana ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde büyüyecek.

Büyüme planı, İngiltere'de hükümetin geçen yıl BBC Dünya Servisi'ne ayırdığı yatırım bütçesinin sonucu olarak hayata geçiriliyor.

Plan kapsamında BBC Dünya Servisi'nde 11 yeni dil bölümü açılacak.

Bu servisler şöyle: Oromo dili, Amharca, Gucerat, İgbo, Korece, Marathi, Pidgin, Pencapça, Telugu dili, Tigrinya ve Yoruba.

İlk yeni dil servislerinin 2017'de yayına başlaması bekleniyor.

BBC Genel Müdürü Tony Hall, "Dünya Servisi'nin 1940'lardan bu yanaki en büyük genişleme hamlesini açıkladığımız için bugün, BBC için tarihi bir gün" dedi ve şunları ekledi:

"BBC Dünya Servisi, BBC ve İngiltere için, taçtaki bir mücevherdir.

"Yüzüncü yıldönümümüze doğru giderken vizyonum; bağımsız, tarafsız gazeteciliğimizin en iyisini ve dünya standartlarındaki eğlence yayınlarını dünya çapındaki yarım milyar insana ulaştıran, kendinden emin ve dışa dönük bir BBC'dir.

"Bugün, bu amaca doğru kilit bir adımdır".

Büyüme kapsamında, dijital servisler de genişleyecek. Bununla takipçilere daha fazla mobil ve video içerik ile ve çok daha büyük bir sosyal medya hizmetinin sağlanması hedefleniyor.

2014'te Facebook'ta haber paylaşımı üzerinden yayına başlayan Tayland Dil Servisi de bütünlüklü bir dijital servis olarak bugün yayına giriyor.

Büyüme planı kapsamında atılacak diğer adımları şunlar:

BBC Dünya Servisi Müdürü Fran Unsworth, dünya çapında insanların BBC Dünya Servisi'ne, bağımsız, güvenilir ve tarafsız haberleriyle nedeniyle güvendiğini söyledi.

Unsworth, "Bağımsız bir yayıncı olarak, birçok yerde daha fazla değil daha az özgür ifadenin olduğu 21. Yüzyılda'da her zamanki gibi gerekli olmaya devam ediyoruz" dedi.

Yeni planın gelecek için yatırım yaparak Dünya Servisi'ni dönüştürmekle ilgili olduğunu belirten Unsworth, yeni plan kapsamında birçok yenilik yapılacağını, değişmeyecek tek şeyin ise bağımsız ve tarafsız gazeteciliğe bağlılık olacağını söyledi.

Yeni genişleme planıyla birlikte BBC Dünya Servisi'nde, İngilizce dahil yayın yapılan dil sayısı 40'a çıkmış olacak.