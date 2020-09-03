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BBC'den çalışanlarına 'sosyal medyada görüş belirtmeyin' uyarısı

03 Eylül 2020 23:48

BBC'nin Genel Müdürü Tim Davie, çalışanlardan sosyal medyada görüşlerini paylaşmamasını istedi. Davie, "Tarafsızlığı savunmamız ve yeniden taahhüt etmemiz gerekiyor" dedi.

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Tim DavieBBCsosyal medya
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