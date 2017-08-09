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Dünya

BBC canlı yayınında 'çıplaklık' kazası

Bir kadının soyunma görüntüleri ekranlara yansıdı

09 Ağustos 2017 15:13

İngiltere'de kamu fonlu yayıncılık kuruluşu BBC, canlı yayındayken ekrana sunucunun arkasındaki bilgisayarda bir kadının soyunma görüntüleri yansıdı. Programı izleyen yüz binlerce kişi Twitter'da kanalı soru yağmuruna tuttu.

Hürriyet'te yer alan habere göre News at Teen programını sunan Sophie Raworth'un arkasında kıyafetini değiştiren ve kendi programı için hazırlık yapan kişinin görüntülerinin ekrana yansıması izleyicilerde büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. 

Raworth'un sunduğu şovun 3.8 milyon kişi tarafından izlendiği ifade edildi. Olayı canlı yayında fark eden binlerce kişi Twitter'dan kanalı ve programı soru yağmuruna tuttu.

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