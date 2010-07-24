BBC, Büyükerşen'i halk kahramanı ilan etti

T24- BBC Televizyonu’nun çeşitli ülkeler arasında seçilen 12 şehrin ve başarılı yöneticisinin anlatıldığı ‘12 Şehir ve Kahramanı’ adlı belgesel programında Eskişehir’e ve Yılmaz Büyükerşen’e yer verildi.





Hürriyet'in haberine göre Eskişehir’i, kaybolmaya yüz tutan kültür ve tabiat varlıklarını yeniden hayata kavuşturan önemli bir değişim ve dönüşüm kenti olarak gösteren program bugün BBC World News Televizyonu’nda yayınlandı. Programın yarın da Türkiye saati ile 17.30 ve 23.30 saatleri arasında tekrarının yayınlanacağı belirtildi.





Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kentin BBC Televizyonu’ndaki bir programda olumlu bir şekilde yayınlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Büyükerşen şunları kaydetti:



“Benim açımdan ve Eskişehir açısından, özellikle Türkiye açısından son derece sevindirici bir değerlendirme. Biliyorsunuz dış basında Türkiye ile ilgili olumlu haberlere pek yer verilmiyor. Genellikle hep hoşa gitmeyecek haberlere konu olduğumuzu düşünürseniz belki bizler için, Türkiye için çok sevindirici bir program oldu bu. Bu konuda, dünya ülkelerindeki çeşitli şehirleri arasındaki büyük değişim ve dönüşüm projelerini inceliyorlardı. Önce 20 ülke seçildi, sonra 12’ye indirildi Biz ilk 20’nin ve 12’nin içerisinde yer aldık. Gruplandırma yapmışlar programda. Biz, Çin ve Hindistan’da seçilen restorasyon yenileme, özellikle kültür ve tabiat varlıklarının dönüşümüyle şehirde büyük bir transformasyon yaratan şehirler arasında yer aldık.





Çin ve Hindistan’daki dönüşümler arasında bizim aramızda bir fark var. Gerek Çin ve gerekse Hindistan’daki projeler çeşitli finans kuruluşları tarafından desteklendi. Ama biz kendi kıt imkanlarımızla dönüşümü sağlamak için malzemeler ürettik. Eskişehir ilk defa diğer ülkelerin şehirleriyle mukayese ediliyor. Ben çok mutlu oldum. Öyle ümit ediyorum ki bundan sonra yapacağımız projelerle de bu tür programlara konu olacağız.”



Yılmaz Büyükerşen, kültür ve tabiat varlıklarını yeniden hayata kavuşturma projeleri arasında Porsuk Çayı projelerinin de bulunduğunu söyledi. Büyükerşen, “Porsuk Çayı’nın 12 kilometrelik bölümünü balık tutulur hale getirdik. Şehirde büyük parklar yaptık, yalnız temel taşları kalmış olan tarihi Odunpazarı evlerinin düzenlemesini yapıp, eski hal binasını yıkmayıp Haller Gençlik Merkezi haline dönüştürdük. Daha önce çok kirli olan kent çağdaş Avrupa çizgisini yakaladı. BBC Televizyonu’nda kültür ve tabiat varlıklarına eğilen, yeşil alanları çoğaltan bir kent olarak tanıtıldık” dedi.