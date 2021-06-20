BBC, aşı ve karantina karşıtı grupların tehditleri sonrası güvenlik politikasını değiştirdi

BBC, kıdemli bir gazetecinin hedef alınması ve bariz ölüm tehditlerinin ardından güvenlik protokollerini yükseltti. “Kişisel bir saldırıya” nasıl tepki verileceğine dair eğitimlere başlandı.

The Guardian'a göre, Newsnight'ın siyasi editörü Nicholas Watt'a “hain” diye bağıran aşı ve karantina karşıtı protestocular, onu “yalan söylemekle” suçladı.

"Whitehall protestocuları" olarak adlandırılan bu grup, mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden bazı gazetecilerin adresleri de dahil olmak üzere ölüm tehditleri ve kişisel bilgileri paylaşıyor.

BBC'nin haber direktörü Fran Unsworth "Bu saldırıların daha çok kadınları ve beyaz olmayan gazetecileri hedef aldığını biliyoruz. Bu yüzden bu gruplara özel desteğimiz olduğundan emin olmak ve bunun ne gibi sonuçlar doğurabileceğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

Başka bir Telegram sohbet grubunda ise bilinen bir önde gelen BBC gazetecisinin ev adresi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler Terörle mücadele Yürütme Müdürlüğü tarafından desteklenen bir girişim olan Terörle Mücadele Teknolojisi sözcüsü, aşı ve karantina karşıtı eylemcilerin, Telegram gibi platformlarda aşırı sağdan beslenerek çoğaldığını belirtti.