BBC araştırması: Yunanistan Ege Denizi'nde mültecileri Türkiye'ye doğru nasıl 'geri itiyor'?

Üst düzey bir AB yetkilisi BBC'ye, Yunan hükümetinin mülteci ve göçmenleri yasa dışı şekilde sınır dışı etmeyi durdurması gerektiğini söyledi.

İç İşlerinden Sorumlu AB Komiseri Yiva Johansson, Yunanistan'ın mülteci ve göçmenleri deniz ya da kara yoluyla Türkiye'ye doğru 'geri itme' politikasını "temel Avrupa değerlerinin ihlâli' olarak değerlendirdi.

İnsan hakları grupları, binlerce kişinin, sığınma başvurusunda bulunma şansı verilmeden önce Yunanistan'dan Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia ediyor.

Yunanistan iddiaları yalanlıyor.