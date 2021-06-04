BBC araştırması: Kampala'daki seri cinayetlerin arkasında kimler var?

Geçen yıl Kasım ayında, Uganda'nın başkenti Kampala'nın sokaklarında bir protesto eyleminin hükümet tarafından bastırılması sırasında 50'den fazla kişi vurularak öldürüldü.

Yetkililer, polis ve askerin, isyancılara müdahale ettiğini söyleyerek gerçek mermi kullanımını savundu. Fakat BBC Africa Eye ekibinin yaptığı araştırma, 18 Kasım'da bir polis aracının şehir merkezinden geçtiğini ve polislerin yaklaşık bir dakika içinde yedi silahsız kişiyi vurduğunu gösteriyor.

https://www.youtube.com/watch?v=l6ebG583028