BBC, anma videosu hazırlarken Kobe Bryant'la LeBron James'i karıştırdı

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Britanya devlet televizyonu BBC, dün geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ve 7 yakınıyla hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant'ı bir başka ünlü basketbolcu olan LeBron James ile karıştırdı.

Bryant için hazırlanan anma videosunun ilk anlarında dün hayatını kaybeden basketbolcunun kızıyla görüntüsüne yer verilirken, ilerleyen saniyelerde Lakers forması giyen LeBron James'ın maçlarından video kestilerine yer verdi. Görüntülerde formada "James" yazdığı açık bir şekilde görülüyor.

BuzzFeed editörü Matthew Champion'un görüntüleri paylaşmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı BBC'ye tepki gösterdi.

Britanya milletvekili David Lammy de yükselen seslere katılarak, "Kobe Bryant ve LeBron James birbirlerine benzemiyor bile. Eğer BBC daha fazla siyah editör ve yönetmen işe alsaydı böyle korkunç hatalar olmazdı" ifadelerini kullandı.