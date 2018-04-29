BBC anketinde Z Kuşağı: 'Yanlış anlaşılıyoruz'

BBC'nin 16-22 yaşları arasındaki gençler arasında yaptığı bir ankete göre Z kuşağı büyüklerin onlar hakkında "tembel ve sosyal medya takıntılı" algısını yıkmak istiyor.

1990'ların ortasından 2000'lerin ortası arasında doğan kişilerin tanımlandığı Z kuşağı, aslında aile ve eğitimi dışarı çıkmaya ve internete tercih ettiklerini savunuyor.

Z kuşağı büyük kuşakların düşüncelerinin aksine gelecekten daha umutlu, çalışkan ve yaratıcı olduklarını düşünüyor.

Ipsos'un araştırması 3 bin kişiyle yapıldı. Bunun yaklaşık bini Z kuşağından, 660'ı Y kuşağından, 667'si X kuşağından ve 677'si ise İkinci Dünya Savaşı ile Soğuk Savaş dönemi arasında doğan kişilerden oluşuyor.

Z kuşağından dört kişiyle konuşarak neye inandıklarını, neyin onları motive ettiğini ve neden korktuklarını sorduk:

İngiltere'nin Newquay kasabasından Charlotte Danks defalarca işini kaybettikten sonra kendi işini kurmuş.

Danks yöre halkına indirimli fiyatlarda yiyecek satıyor. 22 yaşındaki Danks her zaman çevresindekilere yardım edebileceği bir kariyere sahip olmak istediğini ancak bunun kolay olmadığını söylüyor.

"Çok eleştirildim. İnsanlar yüzüme tükürdü ya da bana bir şeyler attılar. Ama günün sonunda topluma yardım ediyorum ve büyük destek alıyorum" diyen Danks, Newsquay'de uygun fiyatlı gıda marketini açtıktan sonra St Austell, Bude, Bodmin ve Truro kasabalarında da şubeler açmış.

22 yaşındaki Danks'e göre onun kuşağının tembel olduğunu düşünen yaşlı kuşaklar yanlış düşünüyor.

"Eğer bizim kuşağımız tembelse o zaman bütün kuşaklar tembel. Hepimiz bir şeyler istiyoruz hepimizi aynı şey için savaşıyoruz. Benim yaşımdaki insanlara daha fazla fırsat ve kendimizi kanıtlama şansı verilmeli" diyor.

Londra'nın Hackney semtinde yaşayan 18 yaşındaki Ife Grillo geçen yılki Dünya Okulları Münazara Şampiyonasını kazanan İngiltere takımındaydı. Ife ayrıca İngiltre'nin Genç Parlamentosu'nda Shoredicth belediyesinden milletvekili üyesi olarak çalıştı.

Bütün bu başarılarına karşın Grillo endişeli. Ona göre Z kuşağındaki pek çok kişi geleceğin ne getireceğini bilmedikleri için ruh sağlığıyla ilgili sorunlar yaşıyor.

"Biz pek çok açıdan güvende hissetmediğimiz bir kuşakta büyüdük. Bize sürekli işlerin kötü gittiği söylendi. Konut krizinden haberdar olduk, borçlu büyüyeceğimizin farkına vardık ve başarıyı nasıl bulacağımızı bilmiyoruz. Hayatımı planlayamayacakmışım gibi geliyor" diyor Grillo.

İngiltere'nin Kuzey Yorkshire bölgesindeki Selby kentinde yaşayan Declan James ticari filoda çalışıyor, anne, babası, büyükanne, büyükbabası ve kız arakadaşıyla birlikte yaşıyor.

Alzheimer hastası büyükbabasını tedavisi için şan derslerine götürüyor.

James, "Bu onu neşelendiriyor ve moralini düzeltiyor. Bunu sevdiği için yapıyoruz. Evde sohbet eksik olmuyor ve bununla büyümek harika bir şey. İyi biri olduğumu düşünüyorum ve bu da aileden geliyor" diyor.

Surrey bölgesinden Jack Raynsford ise kostümlü rol yapma oyunu cosplay meraklısı. Raynsford üç yıl önce Jack olmaya karar vermiş.

Raynsford, "Benim için ikili olmayan demek beklentilerden uzak durmak demek. Mesela erkeksen belli bir şekilde davranmalısın kadınsan başka bir şekilde gibi. Ben bunların ikisi de değilim. İkisi de olmak istemiyorum. Ortada bir yerde kendim olacağım" diyor ve ekliyor:

"Kadınlardan ve erkeklerden beklentiler ve roller ve bunların dışına çıkamamak çok sınırlayıcı.

"Bu geçişi yaşamak ve ikili olmayan cinsiyetleri anlamak çok faydalı. Böylece insanlar cinsiyet ne demek ve beklentilerden çok onları ne mutlu eder bunu düşünebilirler."