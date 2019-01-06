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Spor

BB Erzurumspor'da hazırlıklar sürüyor

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı

06 Ocak 2019 22:17

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek\'te sürdüren, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, günü akşam saatlerinde yaptığı idmanda tamamladı. Teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde kamp yaptıkları otelin sahasında çalışmalarını sürdüren BB Erzurumspor, idmana koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman dar alanda yapılan pasla devam etti. Minyatür kalede yapılan maçın ardından idman taktik çalışma ile son buldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan detaylar

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