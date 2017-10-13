Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

Stad: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Ahmet Şimşek (xx), Sezgin Çınar (xx)

B.B.ERZURUMSPOR: Hakan Canbazoğlu (xxx), Stephane (xx), Ghislaın Acka (xx), Mehmet Ozan (xxx), Jasmin Trtovac (xxx), Murat (xx) (Dk. 75 Erhan Çelenk (xx), Hamza Younes (xxx), Burhan Eşer (xxx) (Dk 81 Abdulkadir x), Haris Harba (xxx) (Dk. 69 Mert Nobre xx), Hakan Arslan (xx), Taylan (xx), Jasmin Scuk (xxx)

İSTANBULSPOR: Okan (xx), Yalçın (xx), Onur (xx), Aldın Cajıc (xx), Oğuzhan (xx), Kubilay (xx), Muhsin (xx), Mehmet Zeki (xx), Yunus Emre (x) (Dk. 66 Muhammet x), Menanja Kojıc (x) (Dk.74 İbrahim x), Zafer (xx) (Dk 80 Jean bougohı x)

SARI KART: Jasmin Scuk, Mehmet Ozan, Mert Nobre, HamzaYounes (B.B.Erzurumspor) Menanja Kojıc, Aldın Cajıc, Mehmet Zeki, Kubilay (İstanbul A.Ş.)

GOL: 55 Hamza Younes (B.B.Erzurumspor)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sahasında İstanbulspor\'u 1 - 0 mağlup etti.

B.B. Erzurumspor, e-bilet sistemi kurulmadığı için 8 hafta sonra taraftarı ile buluştu. Sahaya, \"Şükür Kavuşturana Dadaşım\" pankartı ile çıkan mavi-beyazlı takımı yaklaşık 5 bin kişi destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9\'ncu dakikada Burhan Eşer sağdan hızla ilerledi, kale sahasına yaptığı ortaya Hamza Younes vuramadı.

29\'ncu dakikada rakibine sert giren Menanja Kojıc sarı kart gördü. B.B.Erzurumspor teknik direktörü Osman Özköylü, Menanja Kojıc\'a tepki gösterdi. İkili arasında çıkan tartışmada hakem Yiğit Arslan, Menanja Kojıc\'e sarı kart gösterdi, teknik direktörü de uyardı.

42\'nci dakikada kullanılan korner atışında topa yarım vole vuran Yunus Emre meşin yuvarlağı auta gönderdi.

Maçın ilk yarısı berabere sona erdi.

50\'nci dakikada İstanbul A.Ş.\'den Muhsin sağdan defansı hızla geçti, yaptığı ortaya kale sahasında kimse dokunamadı top taca çıktı.

55\'ncü dakikada kazanılan penaltı atışını Hamza Younes ağlara gönderdi. 1-0.

62\'nci dakikada Burhan Eşer, Ghislaın Acka\'yı kaçırdı. Acka\'nın yaptığı ortaya kafayı uzattı ama vuramadı ve takımını mutlak bir golden etti.

70\'inci dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan İstanbul A.Ş,\'li Zafer\'in sert şutu az farkla dışarı çıktı.

Maçın sonlarına doğru skoru etkileyecek gol olmayınca ev sahibi ekip maçı 1-0 kazandı.

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